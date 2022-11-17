Пермяки открыли сезон зимней рыбалки

18 ноября 2022 в 12:22 Размер текста - 17 +

В некоторых водоемах толщина льда около 3-4 см Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жители Пермского края открыли сезон зимней рыбалки. Не смотря на еще тонкий лед (от 4 см), пермяки активно делятся фотографиями своего улова в группе «Банда РПК Рыбалка в Пермском крае» в соцсети «ВКонтакте». «Градусник пополз вниз и синхронно с этим зуд в одном месте усиливается на максимум! Лед оказался очень крепким, даже не трещал, а под вечер пробивался пешней уже с второго третьего удара», — пишет подписчик паблика. В комментариях автор поста отметил, что под вечер лед на озере, где он рыбачил, был около 7 см. Другие подписчики сообщают, что лед тонкий, однако их это не смущает. «Лед 3-4 см, трещит местами, но нормально», — написал пользователь. Некоторые рыбаки отмечают, что лед уже достаточно затвердел и рыбачить уже безопасно: «Затон. Лед уже хороший, не трещит. Рукав, который ближе к Закамску». В комментариях подписчики также отмечают, что из-за резко наступивших холодов реки и озера в крае сковало льдом, слой которого уже достаточно толстый. В другом регионе — Ханты-Мансийском автономном округе после наступления холодов на лед также начали выходить рыбаки. Чтобы избежать несчастных случаев, инспекторы МЧС начали патрулировать территорию у воды.

Жители Пермского края открыли сезон зимней рыбалки. Не смотря на еще тонкий лед (от 4 см), пермяки активно делятся фотографиями своего улова в группе «Банда РПК Рыбалка в Пермском крае» в соцсети «ВКонтакте». «Градусник пополз вниз и синхронно с этим зуд в одном месте усиливается на максимум! Лед оказался очень крепким, даже не трещал, а под вечер пробивался пешней уже с второго третьего удара», — пишет подписчик паблика. В комментариях автор поста отметил, что под вечер лед на озере, где он рыбачил, был около 7 см. Другие подписчики сообщают, что лед тонкий, однако их это не смущает. «Лед 3-4 см, трещит местами, но нормально», — написал пользователь. Некоторые рыбаки отмечают, что лед уже достаточно затвердел и рыбачить уже безопасно: «Затон. Лед уже хороший, не трещит. Рукав, который ближе к Закамску». В комментариях подписчики также отмечают, что из-за резко наступивших холодов реки и озера в крае сковало льдом, слой которого уже достаточно толстый. В другом регионе — Ханты-Мансийском автономном округе после наступления холодов на лед также начали выходить рыбаки. Чтобы избежать несчастных случаев, инспекторы МЧС начали патрулировать территорию у воды.