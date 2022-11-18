Женщина, которая нуждается в медпомощи, пропала в шестой раз Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюмени пропала женщина, которая нуждается в медицинской помощи. Об этом сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт». Женщина теряется уже в шестой раз.

«Возможное местоположение — Калининский округ, город Тюмень. 18 ноября вышла из дома и не вернулась. Приметы: рост 165 см, нормального телосложения, волосы черные с проседью, глаза серые», — указано в ориентировке.

Женщина была одета в серый пуховик, трикотажный джемпер такого же цвета, синюю юбку до колен, черные сапоги и серую норковую шапку, с собой у нее была коричневая сумка. Всех, кто обладает информацией о местонахождении тюменки, просьба обращаться к инфоргам Екатерине 89220059559 и Марии 89222669874 или на горячую линию 8-800-700-54-52.

Ранее URA.RU сообщало, что женщина уже пропадала. Два дня назад информацию об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» публиковала ее сестра, которая пояснила, что женщина является инвалидом второй группы.