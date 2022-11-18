18 ноября 2022
17 ноября 2022

В Тюмени в шестой раз пропала женщина, которая нуждается в медпомощи. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Город. Курган, снег, пенсионерка, зима, парк, женщина, бабушка
Женщина, которая нуждается в медпомощи, пропала в шестой раз Фото:

В Тюмени пропала женщина, которая нуждается в медицинской помощи. Об этом сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт». Женщина теряется уже в шестой раз.

«Возможное местоположение — Калининский округ, город Тюмень. 18 ноября вышла из дома и не вернулась. Приметы: рост 165 см, нормального телосложения, волосы черные с проседью, глаза серые», — указано в ориентировке.

Женщина была одета в серый пуховик, трикотажный джемпер такого же цвета, синюю юбку до колен, черные сапоги и серую норковую шапку, с собой у нее была коричневая сумка. Всех, кто обладает информацией о местонахождении тюменки, просьба обращаться к инфоргам Екатерине 89220059559 и Марии 89222669874 или на горячую линию 8-800-700-54-52.

Ранее URA.RU сообщало, что женщина уже пропадала. Два дня назад информацию об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» публиковала ее сестра, которая пояснила, что женщина является инвалидом второй группы.

Фотография пропавшей тюменки
Фото:

Все главные новости Тюменской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/TemuTyumenii 

В Тюмени пропала женщина, которая нуждается в медицинской помощи. Об этом сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт». Женщина теряется уже в шестой раз. «Возможное местоположение — Калининский округ, город Тюмень. 18 ноября вышла из дома и не вернулась. Приметы: рост 165 см, нормального телосложения, волосы черные с проседью, глаза серые», — указано в ориентировке. Женщина была одета в серый пуховик, трикотажный джемпер такого же цвета, синюю юбку до колен, черные сапоги и серую норковую шапку, с собой у нее была коричневая сумка. Всех, кто обладает информацией о местонахождении тюменки, просьба обращаться к инфоргам Екатерине 89220059559 и Марии 89222669874 или на горячую линию 8-800-700-54-52. Ранее URA.RU сообщало, что женщина уже пропадала. Два дня назад информацию об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» публиковала ее сестра, которая пояснила, что женщина является инвалидом второй группы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...