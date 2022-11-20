Из детской стоматологии Копейска эвакуировали пациентов

Из детской стоматологии эвакуировали 38 человек
В Копейске (Челябинская область) 21 ноября из детской стоматологической поликлиники, до прибытия МЧС, из-за угрозы пожара эвакуировали 38 человек, из которых шестеро — дети. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
«По прибытию установлено, что в кабинете прачечной происходило горение стиральной машины. Пострадавших нет. Самостоятельно до прибытия эвакуировалось 38 человек», — проинформировали URA.RU в ведомстве.
Сейчас стоматология работает в обычном режиме. Спасателям удалось ликвидировать возгорание обычным огнетушителем.
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