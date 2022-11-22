Военная прокуратура проверила Омский учебный центр после жалоб мобилизованных из ХМАО

23 ноября 2022 в 17:32 Размер текста - 17 +

Военная прокуратура нашла нарушения, но фактов незаконных поборов не установила Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Военная прокуратура проверила Омский учебный центр для мобилизованных по фактам поборов за топливо, о которых ранее военнослужащие из ХМАО рассказали в видеообращении к губернатору Югры Наталье Комаровой. В ходе проверки информация не подтвердилась. Об этом URA.RU стало известно из ответа военной прокуратуры Центрального военного округа на запрос депутата думы Югры Михаила Селюкова, который предоставил агентству копию документа. «Фактов принудительного сбора денежных средств на покупку топлива не установлено. Вместе с тем, воинские должностные лица благоприятные материально-бытовые условия для военнослужащих не создали, контроль за их соблюдением не осуществляли, надлежащее взаимодействие по данному вопросу с заинтересованными органами исполнительной власти не организовали. Данные обстоятельства привели к социальной напряженности среди мобилизованных военнослужащих, их обоснованному обращению в правоохранительные органы за защитой своих прав. Об устранении нарушений закона военным прокурором Омского гарнизона командованию внесено представление, выявленные недостатки незамедлительно устранены», — следует из документа за подписью первого заместителя прокурора Центрального военного округа генерал-майора юстиции Константина Ольховатенко. URA.RU направило запрос в ЦВО с просьбой прокомментировать изложенное в документе. На момент публикации новости ответ не поступил.



В документе также сказано, что власти ХМАО предоставили мобилизованным палатки и дизельные обогреватели вместе с топливом. Однако на учет в воинскую часть поставлены не были. Несмотря на наличие ведомственных палаток, печей и дров, мобилизованные военнослужащие от размещения в них отказались. «В связи с израсходованием имеющегося запаса горючего мобилизованными гражданами по собственной инициативе приобретено за счет личных денежных средств дизтопливо для обогрева мест проживания», — указано в документе. При этом уточняется, что власти ХМАО также 28 октября дополнительно доставили в палаточный городок необходимое количество дизельного топлива, которое сейчас находятся на балансе администрации Омска.



Ранее URA.RU сообщало, что в скандал с поборами за отопление с югорских мобилизованных в Омском учебном центре вмешался главный военный прокурор России Валерий Петров. По федеральным и окружным депутатским запросам. Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране 21 сентября, а 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о завершении мобилизационных мероприятий. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Военная прокуратура проверила Омский учебный центр для мобилизованных по фактам поборов за топливо, о которых ранее военнослужащие из ХМАО рассказали в видеообращении к губернатору Югры Наталье Комаровой. В ходе проверки информация не подтвердилась. Об этом URA.RU стало известно из ответа военной прокуратуры Центрального военного округа на запрос депутата думы Югры Михаила Селюкова, который предоставил агентству копию документа. «Фактов принудительного сбора денежных средств на покупку топлива не установлено. Вместе с тем, воинские должностные лица благоприятные материально-бытовые условия для военнослужащих не создали, контроль за их соблюдением не осуществляли, надлежащее взаимодействие по данному вопросу с заинтересованными органами исполнительной власти не организовали. Данные обстоятельства привели к социальной напряженности среди мобилизованных военнослужащих, их обоснованному обращению в правоохранительные органы за защитой своих прав. Об устранении нарушений закона военным прокурором Омского гарнизона командованию внесено представление, выявленные недостатки незамедлительно устранены», — следует из документа за подписью первого заместителя прокурора Центрального военного округа генерал-майора юстиции Константина Ольховатенко. URA.RU направило запрос в ЦВО с просьбой прокомментировать изложенное в документе. На момент публикации новости ответ не поступил. В документе также сказано, что власти ХМАО предоставили мобилизованным палатки и дизельные обогреватели вместе с топливом. Однако на учет в воинскую часть поставлены не были. Несмотря на наличие ведомственных палаток, печей и дров, мобилизованные военнослужащие от размещения в них отказались. «В связи с израсходованием имеющегося запаса горючего мобилизованными гражданами по собственной инициативе приобретено за счет личных денежных средств дизтопливо для обогрева мест проживания», — указано в документе. При этом уточняется, что власти ХМАО также 28 октября дополнительно доставили в палаточный городок необходимое количество дизельного топлива, которое сейчас находятся на балансе администрации Омска. Ранее URA.RU сообщало, что в скандал с поборами за отопление с югорских мобилизованных в Омском учебном центре вмешался главный военный прокурор России Валерий Петров. По федеральным и окружным депутатским запросам. Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране 21 сентября, а 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о завершении мобилизационных мероприятий. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.