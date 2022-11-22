22 ноября 2022

В ХМАО снизят долю аварийного жилья в два раза за 14 лет

© Служба новостей «URA.RU»
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Обрушение части двухэтажного жилого дома на улице Кронштадской. Челябинск, руины, трещина, аварийное жилье, ветхое жилье, ветхо-аварийный дом
К 2050 году доля аварийного жилья составит 1% Фото:

Губернатор ХМАО Наталья Комарова заявила, что через 14 лет доля аварийного жилья снизится в два раза. Речь об этом шла во время ежегодной пресс-конференции главы Югры.

«К 2036 году доля аварийного жилья в округе снизится с 6,7% до 3,3%. К 2050 году — до 1%», — отметила Наталья Комарова.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте (ХМАО) люди обращаются к президенту РФ Владимиру Путину из-за споров с мэрией по поводу многоэтажного дома на улице Мечникова. Они просят чиновников признать его аварийным.

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова заявила, что через 14 лет доля аварийного жилья снизится в два раза. Речь об этом шла во время ежегодной пресс-конференции главы Югры. «К 2036 году доля аварийного жилья в округе снизится с 6,7% до 3,3%. К 2050 году — до 1%», — отметила Наталья Комарова. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте (ХМАО) люди обращаются к президенту РФ Владимиру Путину из-за споров с мэрией по поводу многоэтажного дома на улице Мечникова. Они просят чиновников признать его аварийным.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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