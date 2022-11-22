В ХМАО снизят долю аварийного жилья в два раза за 14 лет

К 2050 году доля аварийного жилья составит 1%
Губернатор ХМАО Наталья Комарова заявила, что через 14 лет доля аварийного жилья снизится в два раза. Речь об этом шла во время ежегодной пресс-конференции главы Югры.
«К 2036 году доля аварийного жилья в округе снизится с 6,7% до 3,3%. К 2050 году — до 1%», — отметила Наталья Комарова.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте (ХМАО) люди обращаются к президенту РФ Владимиру Путину из-за споров с мэрией по поводу многоэтажного дома на улице Мечникова. Они просят чиновников признать его аварийным.
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