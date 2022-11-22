В ХМАО снизят долю аварийного жилья в два раза за 14 лет

23 ноября 2022 в 14:58 Размер текста - 17 +

К 2050 году доля аварийного жилья составит 1% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор ХМАО Наталья Комарова заявила, что через 14 лет доля аварийного жилья снизится в два раза. Речь об этом шла во время ежегодной пресс-конференции главы Югры. «К 2036 году доля аварийного жилья в округе снизится с 6,7% до 3,3%. К 2050 году — до 1%», — отметила Наталья Комарова. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте (ХМАО) люди обращаются к президенту РФ Владимиру Путину из-за споров с мэрией по поводу многоэтажного дома на улице Мечникова. Они просят чиновников признать его аварийным.

Губернатор ХМАО Наталья Комарова заявила, что через 14 лет доля аварийного жилья снизится в два раза. Речь об этом шла во время ежегодной пресс-конференции главы Югры. «К 2036 году доля аварийного жилья в округе снизится с 6,7% до 3,3%. К 2050 году — до 1%», — отметила Наталья Комарова. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте (ХМАО) люди обращаются к президенту РФ Владимиру Путину из-за споров с мэрией по поводу многоэтажного дома на улице Мечникова. Они просят чиновников признать его аварийным.