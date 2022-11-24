Первый в мире танцующий симфонический оркестр покажет рок-шоу в Перми

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Юбилейный концерт зауральского симфонического оркестра. Областная филармония. Курган 08.11.2013г
Музыканты Concord Orchestra не будут сидеть на месте, как принято в симфонических оркестрах (архивное фото) Фото:

Уникальное шоу танцующего симфонического оркестра можно будет увидеть в Перми. Concord Orchestra представит в городе новое симфоническое рок-шоу «Рождение мира».

«Отличительная уникальная особенность оркестра — музыканты не сидят на стульях — они танцуют со своими инструментами, импровизируют и создают драйв на сцене. Симфонический оркестр исполняет все композиции на память и без пюпитров», — говорится на сайте Concord Orchestra.

Выступление состоится в Перми 28 февраля в ДК Солдатова. Цены варьируются от 1,6 до 3 тысяч рублей.

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Уникальное шоу танцующего симфонического оркестра можно будет увидеть в Перми. Concord Orchestra представит в городе новое симфоническое рок-шоу «Рождение мира». «Отличительная уникальная особенность оркестра — музыканты не сидят на стульях — они танцуют со своими инструментами, импровизируют и создают драйв на сцене. Симфонический оркестр исполняет все композиции на память и без пюпитров», — говорится на сайте Concord Orchestra. Выступление состоится в Перми 28 февраля в ДК Солдатова. Цены варьируются от 1,6 до 3 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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