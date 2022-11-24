Первый в мире танцующий симфонический оркестр покажет рок-шоу в Перми

Музыканты Concord Orchestra не будут сидеть на месте, как принято в симфонических оркестрах (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Уникальное шоу танцующего симфонического оркестра можно будет увидеть в Перми. Concord Orchestra представит в городе новое симфоническое рок-шоу «Рождение мира».

«Отличительная уникальная особенность оркестра — музыканты не сидят на стульях — они танцуют со своими инструментами, импровизируют и создают драйв на сцене. Симфонический оркестр исполняет все композиции на память и без пюпитров», — говорится на сайте Concord Orchestra.

Выступление состоится в Перми 28 февраля в ДК Солдатова. Цены варьируются от 1,6 до 3 тысяч рублей.