Свердловский завод избежал коллапса, отправив важный груз в Китай

48 вагонов с грузом от «Ураласбеста» застряли на российско-китайской границе

25 ноября 2022 в 12:07 Размер текста - 17 +

48 вагонов с хризотилом отправились к границе с Китаем Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Все 48 вагонов с хризотилом (разновидность асбеста) от свердловского предприятия «Ураласбест» отправились в Китай после того, как представители компании заявили об отказе Свердловской железной дороги принимать составы. Об этом URA.RU сообщили представители «Ураласбеста». «Все вагоны ушли 18 ноября. Представители железной дороги оперативно связались с комбинатом, проработали оптимальное решение вопроса и забрали состав. Сейчас груз прошел половину пути и находятся в Красноярском крае. Благодарим руководство СвЖД и РЖД за решение вопроса», — рассказал коммерческий директор предприятия Яков Ременник. Сейчас «Ураласбест» прорабатывает с СвЖД вопрос об отправке новой партии вагонов с 4000 тонн хризотила до конца года. На предприятии подтвердили, что в этом году количество поставок железнодорожным транспортом действительно выросло на треть, в том числе за счет увеличения объемов поставок щебня на строительство федеральной трассы М-12 Москва-Казань. Ранее в «Ураласбесте» заявили о том, что Свердловская железная дорога отказывается принимать состав с 3 тыс. тонн хризотилового асбеста для грузополучателя в Китае. Это могло повлиять на производительность предприятия. В СвЖД, в свою очередь, ответили, что причина простоя вагонов в том, что заявки на экспорт продукции в Китай превышают возможности китайской стороны. По некоторым данным, начальник СвЖД Иван Колесников мог обсуждать эту проблему с представителями федерального кабинета министров. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Все 48 вагонов с хризотилом (разновидность асбеста) от свердловского предприятия «Ураласбест» отправились в Китай после того, как представители компании заявили об отказе Свердловской железной дороги принимать составы. Об этом URA.RU сообщили представители «Ураласбеста». «Все вагоны ушли 18 ноября. Представители железной дороги оперативно связались с комбинатом, проработали оптимальное решение вопроса и забрали состав. Сейчас груз прошел половину пути и находятся в Красноярском крае. Благодарим руководство СвЖД и РЖД за решение вопроса», — рассказал коммерческий директор предприятия Яков Ременник. Сейчас «Ураласбест» прорабатывает с СвЖД вопрос об отправке новой партии вагонов с 4000 тонн хризотила до конца года. На предприятии подтвердили, что в этом году количество поставок железнодорожным транспортом действительно выросло на треть, в том числе за счет увеличения объемов поставок щебня на строительство федеральной трассы М-12 Москва-Казань. Ранее в «Ураласбесте» заявили о том, что Свердловская железная дорога отказывается принимать состав с 3 тыс. тонн хризотилового асбеста для грузополучателя в Китае. Это могло повлиять на производительность предприятия. В СвЖД, в свою очередь, ответили, что причина простоя вагонов в том, что заявки на экспорт продукции в Китай превышают возможности китайской стороны. По некоторым данным, начальник СвЖД Иван Колесников мог обсуждать эту проблему с представителями федерального кабинета министров.