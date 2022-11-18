В СвЖД раскрыли причину задержки состава с хризотилом «Ураласбеста» для Китая

Свердловская железная дорога: заявки на экспорт продукции в Китай превышают возможности китайской стороны

СвЖД отказалась принимать состав из 48 вагонов с хризотилом «Ураласбеста» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Заявки на экспорт продукции через железнодорожные переходы с Китаем многократно превышают возможности китайской стороны. Именно это является причиной задержки 48 вагонов с хризотилом предприятия «Ураласбест». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги.

«За 10 месяцев 2022 года „Ураласбест“ увеличил количество продукции для отправки железнодорожным транспортом на 30% к аналогичному периоду прошлого года […] Отправка грузов через пограничный переход Забайкальск — Маньчжурия зависит от возможностей по приему составов Китайскими железными дорогами. При согласованных с РЖД параметрах передачи в 22 поезда в сутки фактически в КНР принимается 14 поездов», — рассказали в СвЖД.

По информации ведомства, ограничения связаны усилением в приграничных провинциях КНР противоковидных мер и режима проверки грузов. Заявки на экспорт продукции через железнодорожные переходы с Китаем сейчас многократно превышают возможности китайской стороны по приему, резюмируют в СвЖД. В ведомстве надеются, что открытие трансграничного железнодорожного моста через реку Амур поможет увеличить товарооборот между Россией и Китаем.

Ранее в «Ураласбесте» заявили об отказе Свердловской железной дороги принимать 48 вагонов с тремя тысячами тонн хризотила для китайских партнеров. На предприятии URA.RU рассказали, что из-за этого могут сократиться объемы производства.