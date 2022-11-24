Посол Великобритании в РФ, тайно прилетевшая в Екатеринбург, призналась в любви к России

Дебора Броннерт посетила памятник, посвященный легендарной группе The Beatles в Екатеринбурге Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Посол Великобритании в РФ Дебора Броннерт, прибывшая накануне с тайным визитом в Екатеринбург, призналась в любви к России. В разговоре с корреспондентом URA.RU дипломат отметила, что у россиян и британцев сохраняются теплые взаимоотношения. Встреча посла и журналиста агентства прошла у памятника, посвященного легендарной группе The Beatles в Екатеринбурге.

«Я люблю Россию, и я люблю русских. Я ненавижу ситуацию между Россией и Украиной. Я хочу остановить это и вернуть все на мирный путь», — сказала URA.RU Дебора Броннерт.

Дипломат отметила, что она впервые посещает уральскую столицу с неофициальным визитом. «Это мой первый неформальный визит в Екатеринбург. Я поражена памятником, который посвятили группе The Beatles. Мне нравится Екатеринбург, хоть сегодня и очень морозно», — заявила она.

Экскурсию для Деборы Броннерт по столице Урала проводит генеральный консул Великобритании в Екатеринбурге Ричард Дьюэлл. Он рассказал гостье про памятник «битлам». «Здесь собираются поклонники легендарной четверки. Британцы любят русскую культуру. У нас хорошие, теплые взаимоотношения. Мы продолжим поддерживать дружественные отношения между нашими народами», — высказался Дьюэлл.

Ранее URA.RU писало, что посол Великобритании в РФ Дебора Броннерт вылетела из Москвы в Екатеринбург для проведения неофициальных встреч. Детали ее визита не раскрываются. В аэропорту Кольцово местные жители встретили дипломата с подарком. Ей хотели подарить шапку-ушанку, чтобы она не замерзла в Европе зимой, однако подарок дипломат не взяла.

Посол Великобритании в РФ Дебора Броннерт приехала в Екатеринбург Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Генеральный консул Великобритании в Екатеринбурге Ричард Дьюэлл (слева) и Посол Великобритании в РФ Дебора Броннерт (справа) у памятника The Beatles в Екатеринбурге Фото: Владимир Жабриков © URA.RU