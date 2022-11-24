Послу Великобритании в РФ, тайно прилетевшей в Екатеринбург, подарили шапку-ушанку. Видео

24 ноября 2022 в 20:47 Размер текста - 17 +

Подарок послу попытались вручить в аэропорту Кольцово Фото: Размик Закарян © URA.RU Екатеринбуржцы в аэропорту Кольцово подарили шапку-ушанку послу Великобритании в РФ Деборе Броннерт, которая прилетела в город с неофициальным визитом. Об этом URA.RU сообщил очевидец с места событий. «Деборе Броннерт прямо в аэропорте решили подарить шапку-ушанку, чтобы дипломат не замерзла в Европе зимой. Правда подарок она принять отказалась», — рассказал собеседник агентства. Прилета ожидал генконсул Великобритании Ричард Дьюэлл. «Не отморозьте уши от нашего уральского гостеприимства! Помните, что однажды советские люди победили нацистов со всеми их спонсорами», — сказал один из встречающих — поляк Марчин Миколаек, получивший политическое убежище в РФ. По данным URA.RU Броннерт ранее взаимодействовала с иноагентом Дмитрием Колезевым, который находится в розыске. Однако визит дипломата в город никак не связан с деятельностью журналиста. Информация о вылете посла появилась вечером 24 ноября. По данным агентства, ее визит в Екатеринбург неофициальный, а информация о мероприятиях, которые она собирается посетить, — закрытая.

Екатеринбуржцы в аэропорту Кольцово подарили шапку-ушанку послу Великобритании в РФ Деборе Броннерт, которая прилетела в город с неофициальным визитом. Об этом URA.RU сообщил очевидец с места событий. «Деборе Броннерт прямо в аэропорте решили подарить шапку-ушанку, чтобы дипломат не замерзла в Европе зимой. Правда подарок она принять отказалась», — рассказал собеседник агентства. Прилета ожидал генконсул Великобритании Ричард Дьюэлл. «Не отморозьте уши от нашего уральского гостеприимства! Помните, что однажды советские люди победили нацистов со всеми их спонсорами», — сказал один из встречающих — поляк Марчин Миколаек, получивший политическое убежище в РФ. По данным URA.RU Броннерт ранее взаимодействовала с иноагентом Дмитрием Колезевым, который находится в розыске. Однако визит дипломата в город никак не связан с деятельностью журналиста. Информация о вылете посла появилась вечером 24 ноября. По данным агентства, ее визит в Екатеринбург неофициальный, а информация о мероприятиях, которые она собирается посетить, — закрытая.