В центре Тюмени аренда квартиры эконом класса стоит дороже, чем в элитном доме

26 ноября 2022 в 07:55 Размер текста - 17 +

В центре города квартиру эконом-класса сдают за 123 тысячи рублей в месяц Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В центре Тюмени пятикомнатную квартиру эконом-класса сдают за 123 тысяч рублей в месяц. Соответствующее объявление опубликовано на сайте Avito. Это почти в два раза превышает стоимость аренды двухэтажной квартиры в элитном доме. «Сдает по договору в аренду жилое помещение эконом класса для временного проживания иностранных рабочих. Общая площадь — 145,5 кв. м. Стоимость найма жилого помещения 123 000 рублей за 30 дней», — написано в объявлении. В квартире двадцать спальных мест, вся необходимая для проживания мебель есть. За меньшую стоимость в центре города можно снять шестикомнатную квартиру в элитном доме. «Сдам в долгосрочную аренду двухэтажную квартиру за 70 тысяч рублей в месяц. Площадь квартиры составляет 170 кв. м.», — говорится в объявлении, опубликованном на Avito. Собственник, сдающий жилье, также отметил квартира находится в первом элитном доме Тюмени. Квартира с качественной мебелью, свежим ремонтом, дорогими межкомнатными дверьми сдается только на длительный срок, семейной паре, студенты и пансионат для работников не рассматривается. Сам дом с закрытым охраняемым двором и бесплатной парковкой. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени за аренду однокомнатной квартиры требуют заплатить более 100 тысяч рублей. Соответствующее объявление опубликовано на сайте по продаже недвижимости «Циан».

В центре Тюмени пятикомнатную квартиру эконом-класса сдают за 123 тысяч рублей в месяц. Соответствующее объявление опубликовано на сайте Avito. Это почти в два раза превышает стоимость аренды двухэтажной квартиры в элитном доме. «Сдает по договору в аренду жилое помещение эконом класса для временного проживания иностранных рабочих. Общая площадь — 145,5 кв. м. Стоимость найма жилого помещения 123 000 рублей за 30 дней», — написано в объявлении. В квартире двадцать спальных мест, вся необходимая для проживания мебель есть. За меньшую стоимость в центре города можно снять шестикомнатную квартиру в элитном доме. «Сдам в долгосрочную аренду двухэтажную квартиру за 70 тысяч рублей в месяц. Площадь квартиры составляет 170 кв. м.», — говорится в объявлении, опубликованном на Avito. Собственник, сдающий жилье, также отметил квартира находится в первом элитном доме Тюмени. Квартира с качественной мебелью, свежим ремонтом, дорогими межкомнатными дверьми сдается только на длительный срок, семейной паре, студенты и пансионат для работников не рассматривается. Сам дом с закрытым охраняемым двором и бесплатной парковкой. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени за аренду однокомнатной квартиры требуют заплатить более 100 тысяч рублей. Соответствующее объявление опубликовано на сайте по продаже недвижимости «Циан».