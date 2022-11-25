25 ноября 2022

На трассе М-5 столкнулись три автомобиля

© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад, зима. Челябинск, снег, снегопад, транспорт, зима, автомобиль, автотранспорт, дорога
Снегопады в Челябинской области серьезно осложнили дорожное движение Фото:

На автодороге М-5 «Урал» («Москва-Челябинск») на территории Ашинского муниципального района столкнулись три автомобиля. Об этом сообщает управление госавтоинспекции Челябинской области сотрудниками.

«На 1597 км автодороги М-5 „Урал“ на территории Ашинского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей. Экипажи дпс оказывают помощь водителям. Сотрудниками Госавтоинспекции организовано реверсивное движение», — сообщает пресс-служба областной ГИБДД.

Также областная госавтоинспекция информирует, о неблагоприятных погодных условиях (снегопад, сильный ветер) до 4:00 27 ноября со стороны Республики Башкирия до Кропачева. Госавтоинспекция просит участников дорожного движения по возможности отказаться от дальних поездок.

Снегопады в Челябинской области серьезно осложнили дорожное движение. Так, в селе Варна автомобилист застрял в сугробе, ему помогали выбраться сотрудники ГИБДД.

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На автодороге М-5 «Урал» («Москва-Челябинск») на территории Ашинского муниципального района столкнулись три автомобиля. Об этом сообщает управление госавтоинспекции Челябинской области сотрудниками. «На 1597 км автодороги М-5 „Урал“ на территории Ашинского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей. Экипажи дпс оказывают помощь водителям. Сотрудниками Госавтоинспекции организовано реверсивное движение», — сообщает пресс-служба областной ГИБДД. Также областная госавтоинспекция информирует, о неблагоприятных погодных условиях (снегопад, сильный ветер) до 4:00 27 ноября со стороны Республики Башкирия до Кропачева. Госавтоинспекция просит участников дорожного движения по возможности отказаться от дальних поездок. Снегопады в Челябинской области серьезно осложнили дорожное движение. Так, в селе Варна автомобилист застрял в сугробе, ему помогали выбраться сотрудники ГИБДД.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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