В районе КПД произошел пожар в жилом доме Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Тюмени в районе КПД загорелся жилой многоэтажный дом. Об этом сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте».

«Пожар в районе КПД. Горит дом по улице Тульская 6, в третьем подъезде на третьем этаже», — рассказал анонимный пользователь в сообществе «Паблик Тюмень».

Агентство направило запрос в ГУ МЧС России по Тюменской области, чтобы выяснить подробности происшествия. Ответ ожидается.