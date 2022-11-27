В районе КПД произошел пожар в жилом доме
В Тюмени в районе КПД загорелся жилой многоэтажный дом. Об этом сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте».
«Пожар в районе КПД. Горит дом по улице Тульская 6, в третьем подъезде на третьем этаже», — рассказал анонимный пользователь в сообществе «Паблик Тюмень».
Агентство направило запрос в ГУ МЧС России по Тюменской области, чтобы выяснить подробности происшествия. Ответ ожидается.
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