27 ноября 2022
26 ноября 2022
25 ноября 2022

В Тюмени произошел пожар в многоэтажке. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на ул.Уральской 110. Пермь, мчс, пожар, чп, огнеборцы, автолестница, мчс, пожарные, пч
В районе КПД произошел пожар в жилом доме Фото:

В Тюмени в районе КПД загорелся жилой многоэтажный дом. Об этом сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте».

«Пожар в районе КПД. Горит дом по улице Тульская 6, в третьем подъезде на третьем этаже», — рассказал анонимный пользователь в сообществе «Паблик Тюмень».

Агентство направило запрос в ГУ МЧС России по Тюменской области, чтобы выяснить подробности происшествия. Ответ ожидается.

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В Тюмени в районе КПД загорелся жилой многоэтажный дом. Об этом сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте». «Пожар в районе КПД. Горит дом по улице Тульская 6, в третьем подъезде на третьем этаже», — рассказал анонимный пользователь в сообществе «Паблик Тюмень». Агентство направило запрос в ГУ МЧС России по Тюменской области, чтобы выяснить подробности происшествия. Ответ ожидается.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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