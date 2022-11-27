На базе курганского колледжа создадут военно-патриотический клуб, который возглавит священник

В Кургане планируют создать военно-патриотический клуб (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На базе Курганского педагогического колледже хотят сформировать военно-патриотический клуб, а руководить им будет местный церковнослужитель. Такое решение было принято на заседании молодежной секции XVIII областных Рождественских образовательных чтений.

«На встрече обсуждали глобальные вызовы современности и духовный выбор молодого человека. В завершение работы секции было решение организовать на базе колледжа военно-патриотический клуб под руководством иерея Данилы Перминова», — информация опубликована на сайте Курганской епархии.

URA.RU уже писало, что инициативу ввести в школах специальную военную подготовку одобрили на итоговом форуме Общественной палаты РФ. Среди инициатив, предложенных регионами и принятых комиссией, отмечается создание единой национально-патриотической идеи.

В то же самое время жители Курганской области жаловались, что на территории нет единого подхода к патриотическому воспитанию молодежи и ответственных за эту сферу. Так инициативная группа курганцев, занимающаяся продвижением проекта по начальной военной подготовке, заявляла, что, не может добиться, чтобы им выделили помещение для занятий.

Корреспонденты агентства сообщали также, что при поддержке курганской православной гимназии, а также казачьего общества «Хутор Богоявленский» школьники учились стрелять из пневматического пистолета. Обучение завершилось турниром среди 10 команд.