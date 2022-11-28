Мусульмане не могут поделить мечеть в деревне Аязгулова Фото: Алексей Андронов © URA.RU

В деревне Аязгулова в Аргаяшском районе Челябинской области разгорелся конфликт из-за старой мечети. В мечеть пришли приставы, которые попросили Духовное управление мусульман азиатской части России (ДУМАЧР) освободить здание. В управлении общественных связей правительства региона URA.RU сообщили, что исполняется решение суда.

«Мечеть входила в состав регионального духовного управления мусульман (РДУМ), и ни у кого проблем не возникало. Но приехали позиционирующие себя, как религиозная организация под управлением духовного управления мусульман азиатской части России (ДУМАЧР), и фактически начали вести службу в этой мечети. Было решение суда вернуть мечеть РДУМ», — пояснили URA.RU в управлении.

Зимой 2020 года из-за мечети произошел раскол между администрацией района и собранием депутатов муниципального образования. Чиновники просили передать здание в собственность региональному управлению мусульман, однако совет депутатов района принял решение отдать строение духовному управлению мусульман азиатской части России.

Согласно базе данным Арбитражного суда Челябинской области, в октябре 2022 года иск администрации района о незаконном владении строением был удовлетворен, и религиозную организацию обязали освободить помещение. Кассационную жалобу организации оставили без удовлетворения.

На видео, опубликованном на странице Рината Хазрата в социальных сетях, приставы пришли в мечеть с постановлением суда. Представители ДУМАЧР отказались освобождать помещение.