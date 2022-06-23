В ХМАО ловят опасных насекомых, вызывающих рак у деревьев

Эти насекомые наносят огромные убытки, снижая техническую ценность древесины Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В лесах ХМАО расставили ловушки на вредителей, вызывающих рак у деревьев. Об этом URA.RU узнало, изучив документы Россельхознадзора по Тюменской области.

«В лесах ХМАО были проведены обследования карантинных фитосанитарных зон. В результате было подтверждено наличие карантинных вредоносных насекомых, таких как карповый жук, непарный шелкопряд, калифорнийская щитовка и несколько видов жуков-усачей. Эти насекомые поедают кору деревьев, вызывая опасное заболевание — рак стволов и ветвей сосны. Внешние признаки этой болезни — появление капель смолы на поверхности коры», — говорится в сообщении ведомства.

Эти насекомые являются одними из самых опасных вредителей леса, нанося огромные экономические убытки от снижения технической ценности древесины. Также Россельхознадзор добавляет, что вредители семейства Monochamus могут являться переносчиками сосновой стволовой нематоды Bursaphelenchus xylophilus — опасного паразита, вызывающего массовую гибель хвойных лесов. На сегодняшний день в лесах Кондинского района специалистами установлено более полусотни пахучих приманок.

Ранее URA.RU сообщало о том что инспекторы природнадзора Югры обнаружили в лесах Кондинского района первые в этом году грибы. Фотографиями своей находки они поделились в социальной сети «Вконтакте».