В правительстве ХМАО нашли замену ушедшему в отставку замгубернатора

30 ноября 2022 в 17:40 Размер текста - 17 +

Всеволод Кольцов заменил Юрия Южакова Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В правительстве ХМАО временным куратором окружных департаментов культуры и спорта назначен заместитель губернатора Югры Всеволод Кольцов. Он замещает ушедшего в отставку другого вице-губернатора Юрия Южакова. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте ХМАО. «У заместителей губернатора есть своя система распределения замен на случай командировок, отпусков или больничных. Согласно этому документу, Кольцов назначался куратором окружного департамента культуры и спорта в случае отсутствия профильного зама. Так произошло и сейчас, с отставкой Южакова. Он будет ответственным за эти департаменты до тех пор, пока не будет назначен новый замгубернатора», — рассказал инсайдер. Другой источник в политическом истеблишменте ХМАО считает, что Кольцов может, в принципе, забрать этот функционал навсегда. «Теперь у него вся социальная сфера. С первого января 2023 года мы выходим по закону сферы физической культуры и образования. Потому два курирующих зама между собой это, как бы то ни было — стычки. А здесь одна история, у одного зама обе отрасли. Поэтому вполне безболезненно пройдет этот процесс. Ну и изначально очень много взаимодействия между различными сферами и это было бы правильно, если бы все было в одном. Это надуманно, что „спорт и культуру“ делать отдельно и выделять какого-то зама. Это нецелесообразно. Они справляются и поэтому Всеволод Станиславович Кольцов самый оптимальный вариант того, что может быть в этой истории», — сказали в правительстве. В департаменте общественных, внешних связей и молодежной политики ХМАО заявили URA.RU, что информация о кадровых решениях сообщается по факту их принятия. Ранее URA.RU сообщало, что глава департамента культуры ХМАО Артур Латыпов и директор автономного учреждения «Юграмегаспорт» Валерий Радченко являются возможными кандидатами на пост заместителя губернатора Югры после отставки Юрия Южакова. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В правительстве ХМАО временным куратором окружных департаментов культуры и спорта назначен заместитель губернатора Югры Всеволод Кольцов. Он замещает ушедшего в отставку другого вице-губернатора Юрия Южакова. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте ХМАО. «У заместителей губернатора есть своя система распределения замен на случай командировок, отпусков или больничных. Согласно этому документу, Кольцов назначался куратором окружного департамента культуры и спорта в случае отсутствия профильного зама. Так произошло и сейчас, с отставкой Южакова. Он будет ответственным за эти департаменты до тех пор, пока не будет назначен новый замгубернатора», — рассказал инсайдер. Другой источник в политическом истеблишменте ХМАО считает, что Кольцов может, в принципе, забрать этот функционал навсегда. «Теперь у него вся социальная сфера. С первого января 2023 года мы выходим по закону сферы физической культуры и образования. Потому два курирующих зама между собой это, как бы то ни было — стычки. А здесь одна история, у одного зама обе отрасли. Поэтому вполне безболезненно пройдет этот процесс. Ну и изначально очень много взаимодействия между различными сферами и это было бы правильно, если бы все было в одном. Это надуманно, что „спорт и культуру“ делать отдельно и выделять какого-то зама. Это нецелесообразно. Они справляются и поэтому Всеволод Станиславович Кольцов самый оптимальный вариант того, что может быть в этой истории», — сказали в правительстве. В департаменте общественных, внешних связей и молодежной политики ХМАО заявили URA.RU, что информация о кадровых решениях сообщается по факту их принятия. Ранее URA.RU сообщало, что глава департамента культуры ХМАО Артур Латыпов и директор автономного учреждения «Юграмегаспорт» Валерий Радченко являются возможными кандидатами на пост заместителя губернатора Югры после отставки Юрия Южакова.