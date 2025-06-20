Зеленский ввел новые санкции против России

Санкции Зеленского касаются производства БПЛА
новость из сюжетаСанкции против России вообще и Урала в частности
Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против российских производителей беспилотников. Об этом говорится в соответствующем документе, опубликованном на официальном сайте украинского лидера.
Ограничения касаются всех, кто вовлечен в производство таких технологий, включая БПЛА «Герань», «Орлан-10», «SuperCam» и FPV-системы. Среди затронутых компаний — ООО «Алабуга Машинери» и АО «Кронштадт».
Это не первое введение санкций со стороны украинского президента. Предыдущие были 10 июня.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!