Зеленский ввел новые санкции против России

Зеленский ввел ограничения на российских производителей беспилотников
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Санкции Зеленского касаются производства БПЛА
Санкции Зеленского касаются производства БПЛА Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против российских производителей беспилотников. Об этом говорится в соответствующем документе, опубликованном на официальном сайте украинского лидера.

Ограничения касаются всех, кто вовлечен в производство таких технологий, включая БПЛА «Герань», «Орлан-10», «SuperCam» и FPV-системы. Среди затронутых компаний — ООО «Алабуга Машинери» и АО «Кронштадт».

Это не первое введение санкций со стороны украинского президента. Предыдущие были 10 июня.

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Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против российских производителей беспилотников. Об этом говорится в соответствующем документе, опубликованном на официальном сайте украинского лидера. Ограничения касаются всех, кто вовлечен в производство таких технологий, включая БПЛА «Герань», «Орлан-10», «SuperCam» и FPV-системы. Среди затронутых компаний — ООО «Алабуга Машинери» и АО «Кронштадт». Это не первое введение санкций со стороны украинского президента. Предыдущие были 10 июня.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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