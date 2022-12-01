01 декабря 2022

Один из символов Пермской художественной галереи покидает музей

© Служба новостей «URA.RU»
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Зимние виды города. Пермь, художественная галерея
Из здания ПХГ картина «Римские бани» отправляется на реставрацию Фото:

Картина Федора Бронникова «Римские бани» второй раз в истории покидает экспозицию Пермской государственной художественной галереи. 5 декабря один из символов музея увезут на реставрацию, сообщили в ПГХ.

«Картину „Римские бани“, которую многие зрители расценивают как символ Пермской галереи, увезут на реставрацию в наш филиал на Окулова, 75», — говорится на странице музея в соцсетях. Работы займут около месяца.

До этого картина покидала экспозицию лишь один раз, когда осенью 2044 года ее отвезли для участия в выставке Третьяковской галереи. Как ранее рассказывало URA.RU, реставрационный отдел пермского музея переехал в новый филиал в январе. Специалисты здесь готовят экспонаты к переезду в новое здание галереи, которое должны открыть в 2023 году.

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Картина Федора Бронникова «Римские бани» второй раз в истории покидает экспозицию Пермской государственной художественной галереи. 5 декабря один из символов музея увезут на реставрацию, сообщили в ПГХ. «Картину „Римские бани“, которую многие зрители расценивают как символ Пермской галереи, увезут на реставрацию в наш филиал на Окулова, 75», — говорится на странице музея в соцсетях. Работы займут около месяца. До этого картина покидала экспозицию лишь один раз, когда осенью 2044 года ее отвезли для участия в выставке Третьяковской галереи. Как ранее рассказывало URA.RU, реставрационный отдел пермского музея переехал в новый филиал в январе. Специалисты здесь готовят экспонаты к переезду в новое здание галереи, которое должны открыть в 2023 году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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