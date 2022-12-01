Один из символов Пермской художественной галереи покидает музей

Картина Федора Бронникова «Римские бани» второй раз в истории покидает экспозицию Пермской государственной художественной галереи. 5 декабря один из символов музея увезут на реставрацию, сообщили в ПГХ.
«Картину „Римские бани“, которую многие зрители расценивают как символ Пермской галереи, увезут на реставрацию в наш филиал на Окулова, 75», — говорится на странице музея в соцсетях. Работы займут около месяца.
До этого картина покидала экспозицию лишь один раз, когда осенью 2044 года ее отвезли для участия в выставке Третьяковской галереи. Как ранее рассказывало URA.RU, реставрационный отдел пермского музея переехал в новый филиал в январе. Специалисты здесь готовят экспонаты к переезду в новое здание галереи, которое должны открыть в 2023 году.
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