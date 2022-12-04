В Пермском крае сотрудницу УК наказали за гибель коллеги

05 декабря 2022 в 10:36 Размер текста - 17 +

В отношении коллеги погибшего пермяка было возбуждено уголовное дело Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сотрудницу управляющей компании оштрафовали за то, что козырек подъезда рухнул на ее коллегу. Трагедия произошла в Гремячинске (Пермский край) 2 декабря 2021 года. Мужчина скончался в больнице. О решении суда рассказали в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. «Сотрудница управляющей компании не организовала очистку крыш и козырьков от снега и наледи, в результате чего плита козырька подъезда одного из домов обрушилась на мужчину. Женщина признана виновной Ей назначено наказание в виде штрафа», — сообщает ведомство. Ранее URA.RU писало, что 48-летний сотрудник управляющей компании приехал ремонтировать козырек, который на него обрушился. Мужчину в тяжелом состоянии доставили в больницу, где он впоследствии скончался.

Сотрудницу управляющей компании оштрафовали за то, что козырек подъезда рухнул на ее коллегу. Трагедия произошла в Гремячинске (Пермский край) 2 декабря 2021 года. Мужчина скончался в больнице. О решении суда рассказали в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. «Сотрудница управляющей компании не организовала очистку крыш и козырьков от снега и наледи, в результате чего плита козырька подъезда одного из домов обрушилась на мужчину. Женщина признана виновной Ей назначено наказание в виде штрафа», — сообщает ведомство. Ранее URA.RU писало, что 48-летний сотрудник управляющей компании приехал ремонтировать козырек, который на него обрушился. Мужчину в тяжелом состоянии доставили в больницу, где он впоследствии скончался.