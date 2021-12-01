Работника УК придавило козырьком подъезда в Пермском крае

В Гремячинске (Пермский край) козырек подъезда многоквартирного дома упал на одного из сотрудников местной управляющей компании. Мужчина приехал туда для ремонта конструкции. Об этом сообщает прокуратура Пермского края в своем instagram-аккаунте.
«ЧП произошло утром. Обрушился козырек многоквартирного дома №15 по улице Грибоедова в Гремячнике», — сообщает прокуратура. Конструкция придавила работника местной УК, который приехал на ее ремонт.
Пострадавший госпитализирован с травмами ног. По факту происшествия прокуратура организовала проверку исполнения жилищного и градостроительного законодательства. В управляющей компании «УК Строй центр», под управлением которой находится дом на улице Грибоедова, 15, сообщили URA.RU, что сейчас проводят расследование. От дальнейших комментариев в УК пока воздерживаются.
Ранее в Кунгуре придавило железобетонной плитой двух девочек. Местные жители пытались вызволить детей своими силами, но это получилось только после приезда спасателей.
В Гремячинске (Пермский край) козырек подъезда многоквартирного дома упал на одного из сотрудников местной управляющей компании. Мужчина приехал туда для ремонта конструкции. Об этом сообщает прокуратура Пермского края в своем instagram-аккаунте. «ЧП произошло утром. Обрушился козырек многоквартирного дома №15 по улице Грибоедова в Гремячнике», — сообщает прокуратура. Конструкция придавила работника местной УК, который приехал на ее ремонт. Пострадавший госпитализирован с травмами ног. По факту происшествия прокуратура организовала проверку исполнения жилищного и градостроительного законодательства. В управляющей компании «УК Строй центр», под управлением которой находится дом на улице Грибоедова, 15, сообщили URA.RU, что сейчас проводят расследование. От дальнейших комментариев в УК пока воздерживаются. Ранее в Кунгуре придавило железобетонной плитой двух девочек. Местные жители пытались вызволить детей своими силами, но это получилось только после приезда спасателей.