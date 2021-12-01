Работника УК придавило козырьком подъезда в Пермском крае

02 декабря 2021 в 10:59 Размер текста - 17 +

Сотрудник УК госпитализирован с травмами ног Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU В Гремячинске (Пермский край) козырек подъезда многоквартирного дома упал на одного из сотрудников местной управляющей компании. Мужчина приехал туда для ремонта конструкции. Об этом сообщает прокуратура Пермского края в своем instagram-аккаунте. «ЧП произошло утром. Обрушился козырек многоквартирного дома №15 по улице Грибоедова в Гремячнике», — сообщает прокуратура. Конструкция придавила работника местной УК, который приехал на ее ремонт. Пострадавший госпитализирован с травмами ног. По факту происшествия прокуратура организовала проверку исполнения жилищного и градостроительного законодательства. В управляющей компании «УК Строй центр», под управлением которой находится дом на улице Грибоедова, 15, сообщили URA.RU, что сейчас проводят расследование. От дальнейших комментариев в УК пока воздерживаются. Ранее в Кунгуре придавило железобетонной плитой двух девочек. Местные жители пытались вызволить детей своими силами, но это получилось только после приезда спасателей. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Гремячинске (Пермский край) козырек подъезда многоквартирного дома упал на одного из сотрудников местной управляющей компании. Мужчина приехал туда для ремонта конструкции. Об этом сообщает прокуратура Пермского края в своем instagram-аккаунте. «ЧП произошло утром. Обрушился козырек многоквартирного дома №15 по улице Грибоедова в Гремячнике», — сообщает прокуратура. Конструкция придавила работника местной УК, который приехал на ее ремонт. Пострадавший госпитализирован с травмами ног. По факту происшествия прокуратура организовала проверку исполнения жилищного и градостроительного законодательства. В управляющей компании «УК Строй центр», под управлением которой находится дом на улице Грибоедова, 15, сообщили URA.RU, что сейчас проводят расследование. От дальнейших комментариев в УК пока воздерживаются. Ранее в Кунгуре придавило железобетонной плитой двух девочек. Местные жители пытались вызволить детей своими силами, но это получилось только после приезда спасателей.