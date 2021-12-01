01 декабря 2021
30 ноября 2021

Работника УК придавило козырьком подъезда в Пермском крае

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, скорая помощь, машина скорой медицинской помощи
Сотрудник УК госпитализирован с травмами ног Фото:

В Гремячинске (Пермский край) козырек подъезда многоквартирного дома упал на одного из сотрудников местной управляющей компании. Мужчина приехал туда для ремонта конструкции. Об этом сообщает прокуратура Пермского края в своем instagram-аккаунте.

«ЧП произошло утром. Обрушился козырек многоквартирного дома №15 по улице Грибоедова в Гремячнике», — сообщает прокуратура. Конструкция придавила работника местной УК, который приехал на ее ремонт.

Пострадавший госпитализирован с травмами ног. По факту происшествия прокуратура организовала проверку исполнения жилищного и градостроительного законодательства. В управляющей компании «УК Строй центр», под управлением которой находится дом на улице Грибоедова, 15, сообщили URA.RU, что сейчас проводят расследование. От дальнейших комментариев в УК пока воздерживаются.

Ранее в Кунгуре придавило железобетонной плитой двух девочек. Местные жители пытались вызволить детей своими силами, но это получилось только после приезда спасателей.

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В Гремячинске (Пермский край) козырек подъезда многоквартирного дома упал на одного из сотрудников местной управляющей компании. Мужчина приехал туда для ремонта конструкции. Об этом сообщает прокуратура Пермского края в своем instagram-аккаунте. «ЧП произошло утром. Обрушился козырек многоквартирного дома №15 по улице Грибоедова в Гремячнике», — сообщает прокуратура. Конструкция придавила работника местной УК, который приехал на ее ремонт. Пострадавший госпитализирован с травмами ног. По факту происшествия прокуратура организовала проверку исполнения жилищного и градостроительного законодательства. В управляющей компании «УК Строй центр», под управлением которой находится дом на улице Грибоедова, 15, сообщили URA.RU, что сейчас проводят расследование. От дальнейших комментариев в УК пока воздерживаются. Ранее в Кунгуре придавило железобетонной плитой двух девочек. Местные жители пытались вызволить детей своими силами, но это получилось только после приезда спасателей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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