Свердловская область расширяет возможности сбора мусора

Новыми контейнерами заменят сломанные и поврежденные Фото: Анна Майорова © URA.RU

Восточный округ Свердловской области получил более 1600 новых контейнеров в 2022 году. Об этом сообщили в ЕМУП «Спецавтобаза».

«Большая часть контейнеров, 900 штук, передана Екатеринбургу, около 700 штук передано в Ирбитский и Слободо-Туринский районы, городские округа Верхняя Пышма, Белоярский, Пышминский и Талицкий. Все контейнеры переданы владельцам площадок — районным администрациям и управляющим компаниям», — рассказали представители «Спецавтобазы» на своей странице в соцсети «Вконтакте».

Новыми контейнерами заменят сломанные, сгоревшие и украденные. Остальные пойдут на расширение старых и оборудование новых площадок бытовых отходов.

Ранее URA.RU сообщало о строительстве мусорного полигона под Нижним Тагилом. Строительные работы идут по графику, смонтированы конструкции производственного корпуса.