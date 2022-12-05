05 декабря 2022

Свердловская область расширяет возможности сбора мусора

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Выездное совещание постоянной комиссии Екатеринбургской городской Думы по безопасности жизнедеятельности населения на ЕМУП «Спецавтобаза», мусор, мусорные контейнеры, переработка, спецавтобаза, мусорка, благоустройство, помойка
Новыми контейнерами заменят сломанные и поврежденные Фото:

Восточный округ Свердловской области получил более 1600 новых контейнеров в 2022 году. Об этом сообщили в ЕМУП «Спецавтобаза».

«Большая часть контейнеров, 900 штук, передана Екатеринбургу, около 700 штук передано в Ирбитский и Слободо-Туринский районы, городские округа Верхняя Пышма, Белоярский, Пышминский и Талицкий. Все контейнеры переданы владельцам площадок — районным администрациям и управляющим компаниям», — рассказали представители «Спецавтобазы» на своей странице в соцсети «Вконтакте».

Новыми контейнерами заменят сломанные, сгоревшие и украденные. Остальные пойдут на расширение старых и оборудование новых площадок бытовых отходов.

Ранее URA.RU сообщало о строительстве мусорного полигона под Нижним Тагилом. Строительные работы идут по графику, смонтированы конструкции производственного корпуса.

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Восточный округ Свердловской области получил более 1600 новых контейнеров в 2022 году. Об этом сообщили в ЕМУП «Спецавтобаза». «Большая часть контейнеров, 900 штук, передана Екатеринбургу, около 700 штук передано в Ирбитский и Слободо-Туринский районы, городские округа Верхняя Пышма, Белоярский, Пышминский и Талицкий. Все контейнеры переданы владельцам площадок — районным администрациям и управляющим компаниям», — рассказали представители «Спецавтобазы» на своей странице в соцсети «Вконтакте». Новыми контейнерами заменят сломанные, сгоревшие и украденные. Остальные пойдут на расширение старых и оборудование новых площадок бытовых отходов. Ранее URA.RU сообщало о строительстве мусорного полигона под Нижним Тагилом. Строительные работы идут по графику, смонтированы конструкции производственного корпуса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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