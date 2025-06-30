В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга с 29 июня не могут найти загадочно пропавшего 39-летнего фотографа Максима Прохорова. Мужчина ушел из дома на прогулку, и больше его никто не видел, рассказали в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».
«Рост 186 сантиметров, худощавое телосложение, темно-русые волосы, глаза темно-карие. Был одет в белую куртку с синим капюшоном, штаны цвета хаки, кроссовки. С собой черный рюкзак», — следует из поста сообщества волонтеров в соцсети «ВКонтакте».
Мужчина может находиться в любом районе города. Сообщить любую информацию о пропавшем можно по телефонам: 8(800)700-54-52 или 112.
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