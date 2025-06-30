В Екатеринбурге бесследно исчез фотограф. Фото

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Мужчину не могут найти с 29 июня (архивное фото)
Мужчину не могут найти с 29 июня (архивное фото) Фото:

В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга с 29 июня не могут найти загадочно пропавшего 39-летнего фотографа Максима Прохорова. Мужчина ушел из дома на прогулку, и больше его никто не видел, рассказали в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

«Рост 186 сантиметров, худощавое телосложение, темно-русые волосы, глаза темно-карие. Был одет в белую куртку с синим капюшоном, штаны цвета хаки, кроссовки. С собой черный рюкзак», — следует из поста сообщества волонтеров в соцсети «ВКонтакте».

Мужчина может находиться в любом районе города. Сообщить любую информацию о пропавшем можно по телефонам: 8(800)700-54-52 или 112.

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В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга с 29 июня не могут найти загадочно пропавшего 39-летнего фотографа Максима Прохорова. Мужчина ушел из дома на прогулку, и больше его никто не видел, рассказали в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт». «Рост 186 сантиметров, худощавое телосложение, темно-русые волосы, глаза темно-карие. Был одет в белую куртку с синим капюшоном, штаны цвета хаки, кроссовки. С собой черный рюкзак», — следует из поста сообщества волонтеров в соцсети «ВКонтакте». Мужчина может находиться в любом районе города. Сообщить любую информацию о пропавшем можно по телефонам: 8(800)700-54-52 или 112.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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