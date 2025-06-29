В Екатеринбурге 24-летняя девушка едва не умерла от кашля. Фото

Кашель довел 24-летнюю екатеринбурженку до больничной койки

30 июня 2025 в 12:03 Размер текста - 17 +

Врачи спасли пациентку с тяжелой пневмонией Фото: Создано в Midjourney © URA.RU В Екатеринбурге врачи Областного клинического медицинского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний спасли 24-летнюю жительницу города, у которой обычная пневмония из-за врожденного ВИЧ-инфекции едва не привела к трагическим последствиям. Девушка, перенесшая вирус иммунодефицита человека перинатально, столкнулась с серьезными осложнениями, когда стандартное лечение не дало ожидаемого эффекта. «Симптомы, начавшиеся с обычного кашля и температуры, быстро переросли в пневмонию, которая осложнилась плевритом, эмпиемой и пневмотораксом. В тяжелом состоянии пациентка была доставлена к торакальным хирургам центра. Рентгенография выявила, что левое легкое оказалось сдавлено гнойными массами и воздухом более чем наполовину», — говорится на официальном сайте свердловского минздрава. Как рассказала главный врач центра Ирина Лихачева, врожденная ВИЧ-инфекция значительно осложнила течение болезни. Обычные схемы лечения оказались неэффективны, и врачам пришлось прибегнуть к нетипичному методу — клапанной бронхоблокации. С помощью компьютерной томографии специалисты точно определили место выхода воздуха из легкого и закрыли его без радикального хирургического вмешательства. Примененная методика дала быстрый положительный эффект: за три дня легкое полностью расправилось, и пациентка пошла на поправку. По словам торакального хирурга Сергея Довбни, обычно такие случаи требуют тяжелых и длительных операций, эффективность которых не превышает 50%. Однако менее травматичный подход оказался успешным и дал рекордно быстрый результат. Общий срок лечения с момента госпитализации до выписки составил 73 дня, что специалисты называют рекордом для столь тяжелой патологии с множественными осложнениями. Этот случай находится на особом контроле региональных властей. Фото: telegram-канал свердловского минздрава Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге врачи Областного клинического медицинского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний спасли 24-летнюю жительницу города, у которой обычная пневмония из-за врожденного ВИЧ-инфекции едва не привела к трагическим последствиям. Девушка, перенесшая вирус иммунодефицита человека перинатально, столкнулась с серьезными осложнениями, когда стандартное лечение не дало ожидаемого эффекта. «Симптомы, начавшиеся с обычного кашля и температуры, быстро переросли в пневмонию, которая осложнилась плевритом, эмпиемой и пневмотораксом. В тяжелом состоянии пациентка была доставлена к торакальным хирургам центра. Рентгенография выявила, что левое легкое оказалось сдавлено гнойными массами и воздухом более чем наполовину», — говорится на официальном сайте свердловского минздрава. Как рассказала главный врач центра Ирина Лихачева, врожденная ВИЧ-инфекция значительно осложнила течение болезни. Обычные схемы лечения оказались неэффективны, и врачам пришлось прибегнуть к нетипичному методу — клапанной бронхоблокации. С помощью компьютерной томографии специалисты точно определили место выхода воздуха из легкого и закрыли его без радикального хирургического вмешательства. Примененная методика дала быстрый положительный эффект: за три дня легкое полностью расправилось, и пациентка пошла на поправку. По словам торакального хирурга Сергея Довбни, обычно такие случаи требуют тяжелых и длительных операций, эффективность которых не превышает 50%. Однако менее травматичный подход оказался успешным и дал рекордно быстрый результат. Общий срок лечения с момента госпитализации до выписки составил 73 дня, что специалисты называют рекордом для столь тяжелой патологии с множественными осложнениями. Этот случай находится на особом контроле региональных властей.