29 июня 2025

Семья отсудила у турагента более 150 тысяч за опоздание на рейс из Екатеринбурга

© Служба новостей «URA.RU»
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Самолет вылетел раньше запланированного (архивное фото)
Самолет вылетел раньше запланированного (архивное фото) Фото:

Семья из Ивделя (Свердловская область) отсудила у турагента ООО «ТТ-Трэвел» более 150 тысяч рублей за опоздание на рейс Екатеринбург — Анталья, о переносе которого туристов не предупредили. Им пришлось покупать новые билеты за 103,4 тысячи рублей, рассказали в объединенной пресс-службе судов.

«Татьяна приобрела у турагента две путевки в Анталью, за которые заплатила 162 тысячи рублей. В аэропорту туристы выяснили, что вылет их рейса был перенесен, и самолет уже улетел. Турагент владел сведениями об изменениях рейса, но до покупателей их не довел. Татьяна была вынуждена приобрести новые билеты, за которые заплатила 103420 рублей», — пояснили в инстанции.

После путешествия Татьяна обратилась в суд с требованием взыскать с компании убытки. Там полностью удовлетворил исковые требования женщины. Кроме того, с агентства взыскали дополнительный штраф в 51710 рублей за отказ добровольно урегулировать претензию. Компания выступила с апелляцией, однако решение оставили без изменений.

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Семья из Ивделя (Свердловская область) отсудила у турагента ООО «ТТ-Трэвел» более 150 тысяч рублей за опоздание на рейс Екатеринбург — Анталья, о переносе которого туристов не предупредили. Им пришлось покупать новые билеты за 103,4 тысячи рублей, рассказали в объединенной пресс-службе судов. «Татьяна приобрела у турагента две путевки в Анталью, за которые заплатила 162 тысячи рублей. В аэропорту туристы выяснили, что вылет их рейса был перенесен, и самолет уже улетел. Турагент владел сведениями об изменениях рейса, но до покупателей их не довел. Татьяна была вынуждена приобрести новые билеты, за которые заплатила 103420 рублей», — пояснили в инстанции. После путешествия Татьяна обратилась в суд с требованием взыскать с компании убытки. Там полностью удовлетворил исковые требования женщины. Кроме того, с агентства взыскали дополнительный штраф в 51710 рублей за отказ добровольно урегулировать претензию. Компания выступила с апелляцией, однако решение оставили без изменений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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