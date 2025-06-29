Семья отсудила у турагента более 150 тысяч за опоздание на рейс из Екатеринбурга

Семья из Ивделя (Свердловская область) отсудила у турагента ООО «ТТ-Трэвел» более 150 тысяч рублей за опоздание на рейс Екатеринбург — Анталья, о переносе которого туристов не предупредили. Им пришлось покупать новые билеты за 103,4 тысячи рублей, рассказали в объединенной пресс-службе судов.
«Татьяна приобрела у турагента две путевки в Анталью, за которые заплатила 162 тысячи рублей. В аэропорту туристы выяснили, что вылет их рейса был перенесен, и самолет уже улетел. Турагент владел сведениями об изменениях рейса, но до покупателей их не довел. Татьяна была вынуждена приобрести новые билеты, за которые заплатила 103420 рублей», — пояснили в инстанции.
После путешествия Татьяна обратилась в суд с требованием взыскать с компании убытки. Там полностью удовлетворил исковые требования женщины. Кроме того, с агентства взыскали дополнительный штраф в 51710 рублей за отказ добровольно урегулировать претензию. Компания выступила с апелляцией, однако решение оставили без изменений.
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