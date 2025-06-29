Полностью слепой парень из Екатеринбурга стал студентом престижного вуза. Фото

30 июня 2025 в 09:54 Размер текста - 17 +

Олег учится в вузе, не уступая в успеваемости своим здоровым однокурсникам Фото: Размик Закарян © URA.RU 20-летний екатеринбуржец Олег Суворин родился полностью слепым, и его состояние усугубляется диагнозом ДЦП. Несмотря на все сложности, он не только поступил в Уральский государственный педагогический университет (УрГПУ), но и многократно становился победителем различных конкурсов. Теперь его главная цель — получение высшего образования. История уральца, который ежедневно демонстрирует окружающим, что инвалидность — это не приговор, — в материале URA.RU. В уютной трехкомнатной квартире на улице Расточной в Екатеринбурге проживает удивительная семья, которая восхищает всех соседей. Надежда — сильная и любящая мама троих сыновей. Их дом наполнен теплом, заботой и невероятной стойкостью духа. Один из ее сыновей, Олег, с самого детства борется с тяжелым недугом — у юноши не только ДЦП, но и полная слепота. Несмотря на все трудности, Олег обладает невероятной тягой к знаниям, а Надежда делает все возможное, чтобы обеспечить ему полноценную и насыщенную жизнь. Надежда сделала все возможное, чтобы Олег смог получить высшее образование Фото: Размик Закарян © URA.RU Рождение Олега и Ярослава было настоящим испытанием. Недоношенность, сложные роды и, как следствие, гипоксия у обоих мальчиков заставили врачей приложить немало усилий, чтобы выходить малышей. «Когда мы вернулись домой, близнецов с нетерпением ждал их старший брат Игорь, которому было на тот момент пять лет. Первое время Олег и Ярослав развивались одинаково. Но постепенно я стала замечать, что Олег начал немного отставать от брата в развитии, что вызывало у меня тревогу», — вспоминает события 20-летней давности многодетная мама. После долгих и мучительных обследований врачи вынесли суровый приговор: у Олега полная слепота и ДЦП. Надежда не позволила себе утонуть в горе. Собрав волю в кулак, она поставила перед собой амбициозную цель: сделать все, что в ее силах, а может, и больше, чтобы сын, несмотря на тяжелый недуг, не чувствовал себя изгоем. Ее главной задачей было помочь Олегу стать максимально самостоятельным, обеспечить ему достойное образование и возможность получить профессию. И надо сказать, эта самоотверженная женщина твердо сдержала данное себе слово, превратив материнскую любовь в мощный двигатель для преодоления невероятных трудностей. Олег интересуется гражданский правом Фото: Размик Закарян © URA.RU Несмотря на свои особенности, Олег является студентом второго курса Уральского государственного педагогического университета (УрГПУ), где изучает общественные науки. Он не делает себе поблажек и ежедневно посещает занятия, внимательно слушает лекции и конспектирует, как и все остальные студенты. Олег доказывает своим примером, что инвалидность — не преграда для получения образования. «Первый год в университете был для меня настоящим испытанием. Новая обстановка, незнакомые люди и постоянный страх, как меня воспримут однокурсники. Я боялся не влиться в коллектив, чувствовать себя чужим. Но мои тревоги оказались напрасными. Ребята оказались очень отзывчивыми и доброжелательными. Они всегда готовы прийти на помощь, поддержать и просто пообщаться. Особенно я ценю их заботу о моей мобильности: из-за проблем со зрением и походкой мне трудно самостоятельно добираться домой, и однокурсники всегда провожают меня до такси, помогают сесть в машину. Я благодарен им за заботу», — поделился Олег. Юноша посвящает все свободное время чтению книг Фото: Размик Закарян © URA.RU Поступление на второй курс стало для Суворина не только новой ступенью в образовании, но и осознанием острой необходимости в специализированном оборудовании. Учеба становилась все более интенсивной, а объем материала рос. Олег понимал, что брайлевский дисплей значительно облегчил бы учебный процесс. С его помощью он мог бы самостоятельно изучать конспекты, работать с учебниками и выполнять задания, не прибегая постоянно к помощи зрячих. Однако мечта о брайлевском дисплее оставалась на тот момент несбыточной: его стоимость, достигавшая 340 тысяч рублей, была неподъемной для семейного бюджета. Тогда Надежда впервые за долгие годы задумалась о том, чтобы обратиться за помощью к благотворителям. Собравшись с духом и отбросив страхи, она подала заявку в различные фонды, надеясь на то, что их история найдет отклик, и они смогут получить брайлевский дисплей. О ситуации, которая сложилась в семье Сувориных, совершенно случайно узнал бизнесмен Тимофей Алтушкин — сын основателя «Русской медной компании», мецената Игоря Алтушкина. Дисплей Брайля стал незаменимым помощником в жизни Олега Фото: Размик Закарян © URA.RU В конце марта случилось событие, которое Олег ждал с нетерпением. Неожиданно для него поступил звонок, где ему сообщили радостную новость: брайлевский дисплей, крайне важный для его образования, был готов к передаче новому владельцу. Вскоре после этого Суворину вручили устройство. Благодаря этому устройству он теперь имеет возможность полноценно читать и писать, что открывает перед ним новые перспективы. «Не знаю, откуда Тимофей Игоревич узнал обо мне. Я до сих пор не могу поверить, что моя мечта стала реальностью. Если честно, я уже и не надеялся. Огромная благодарность ему за то, что нашел время и ресурсы, чтобы осуществить мою мечту. Это невероятно ценно, когда благотворители проявляют такую чуткость и внимание к таким, как я. Их работа доказывает, что чудеса случаются, и это вдохновляет верить в лучшее», — отметил Олег Суворин. Брайлевский дисплей — устройство вывода информации из компьютеров с целью ее тактильного восприятия, предназначенное для отображения текстовой информации в виде шеститочечных символов азбуки Брайля. Дисплей делает возможным использование современных компьютеров незрячими и слабовидящими людьми. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

20-летний екатеринбуржец Олег Суворин родился полностью слепым, и его состояние усугубляется диагнозом ДЦП. Несмотря на все сложности, он не только поступил в Уральский государственный педагогический университет (УрГПУ), но и многократно становился победителем различных конкурсов. Теперь его главная цель — получение высшего образования. История уральца, который ежедневно демонстрирует окружающим, что инвалидность — это не приговор, — в материале URA.RU. В уютной трехкомнатной квартире на улице Расточной в Екатеринбурге проживает удивительная семья, которая восхищает всех соседей. Надежда — сильная и любящая мама троих сыновей. Их дом наполнен теплом, заботой и невероятной стойкостью духа. Один из ее сыновей, Олег, с самого детства борется с тяжелым недугом — у юноши не только ДЦП, но и полная слепота. Несмотря на все трудности, Олег обладает невероятной тягой к знаниям, а Надежда делает все возможное, чтобы обеспечить ему полноценную и насыщенную жизнь. Рождение Олега и Ярослава было настоящим испытанием. Недоношенность, сложные роды и, как следствие, гипоксия у обоих мальчиков заставили врачей приложить немало усилий, чтобы выходить малышей. «Когда мы вернулись домой, близнецов с нетерпением ждал их старший брат Игорь, которому было на тот момент пять лет. Первое время Олег и Ярослав развивались одинаково. Но постепенно я стала замечать, что Олег начал немного отставать от брата в развитии, что вызывало у меня тревогу», — вспоминает события 20-летней давности многодетная мама. После долгих и мучительных обследований врачи вынесли суровый приговор: у Олега полная слепота и ДЦП. Надежда не позволила себе утонуть в горе. Собрав волю в кулак, она поставила перед собой амбициозную цель: сделать все, что в ее силах, а может, и больше, чтобы сын, несмотря на тяжелый недуг, не чувствовал себя изгоем. Ее главной задачей было помочь Олегу стать максимально самостоятельным, обеспечить ему достойное образование и возможность получить профессию. И надо сказать, эта самоотверженная женщина твердо сдержала данное себе слово, превратив материнскую любовь в мощный двигатель для преодоления невероятных трудностей. Несмотря на свои особенности, Олег является студентом второго курса Уральского государственного педагогического университета (УрГПУ), где изучает общественные науки. Он не делает себе поблажек и ежедневно посещает занятия, внимательно слушает лекции и конспектирует, как и все остальные студенты. Олег доказывает своим примером, что инвалидность — не преграда для получения образования. «Первый год в университете был для меня настоящим испытанием. Новая обстановка, незнакомые люди и постоянный страх, как меня воспримут однокурсники. Я боялся не влиться в коллектив, чувствовать себя чужим. Но мои тревоги оказались напрасными. Ребята оказались очень отзывчивыми и доброжелательными. Они всегда готовы прийти на помощь, поддержать и просто пообщаться. Особенно я ценю их заботу о моей мобильности: из-за проблем со зрением и походкой мне трудно самостоятельно добираться домой, и однокурсники всегда провожают меня до такси, помогают сесть в машину. Я благодарен им за заботу», — поделился Олег. Поступление на второй курс стало для Суворина не только новой ступенью в образовании, но и осознанием острой необходимости в специализированном оборудовании. Учеба становилась все более интенсивной, а объем материала рос. Олег понимал, что брайлевский дисплей значительно облегчил бы учебный процесс. С его помощью он мог бы самостоятельно изучать конспекты, работать с учебниками и выполнять задания, не прибегая постоянно к помощи зрячих. Однако мечта о брайлевском дисплее оставалась на тот момент несбыточной: его стоимость, достигавшая 340 тысяч рублей, была неподъемной для семейного бюджета. Тогда Надежда впервые за долгие годы задумалась о том, чтобы обратиться за помощью к благотворителям. Собравшись с духом и отбросив страхи, она подала заявку в различные фонды, надеясь на то, что их история найдет отклик, и они смогут получить брайлевский дисплей. О ситуации, которая сложилась в семье Сувориных, совершенно случайно узнал бизнесмен Тимофей Алтушкин — сын основателя «Русской медной компании», мецената Игоря Алтушкина. В конце марта случилось событие, которое Олег ждал с нетерпением. Неожиданно для него поступил звонок, где ему сообщили радостную новость: брайлевский дисплей, крайне важный для его образования, был готов к передаче новому владельцу. Вскоре после этого Суворину вручили устройство. Благодаря этому устройству он теперь имеет возможность полноценно читать и писать, что открывает перед ним новые перспективы. «Не знаю, откуда Тимофей Игоревич узнал обо мне. Я до сих пор не могу поверить, что моя мечта стала реальностью. Если честно, я уже и не надеялся. Огромная благодарность ему за то, что нашел время и ресурсы, чтобы осуществить мою мечту. Это невероятно ценно, когда благотворители проявляют такую чуткость и внимание к таким, как я. Их работа доказывает, что чудеса случаются, и это вдохновляет верить в лучшее», — отметил Олег Суворин. Брайлевский дисплей — устройство вывода информации из компьютеров с целью ее тактильного восприятия, предназначенное для отображения текстовой информации в виде шеститочечных символов азбуки Брайля. Дисплей делает возможным использование современных компьютеров незрячими и слабовидящими людьми.