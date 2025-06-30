В РФ раскрыли горькую правду об отношениях с Азербайджаном

Азербайджан никогда не был стратегическим партнером России. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.
«Но при этом никаким стратегическим партнером с самого начала, в чем заблуждение с нашей стороны, Азербайджан не являлся на всем протяжении истории своей независимости», — рассказал Затулин «Ленте.ру». Он выразил сомнения в перспективах использования Азербайджана как ключевого звена в транспортном коридоре «Север–Юг». По его словам, несмотря на продолжающуюся работу в этом направлении, пока не удалось добиться существенного прогресса.
Затулин подчеркнул, что Азербайджан не состоит ни в Евразийском экономическом союзе, ни в Организации договора о коллективной безопасности — ключевых интеграционных структурах, объединяющих стратегических партнеров России. Депутат отметил, что после событий в Нагорном Карабахе и фактической зачистки региона от армянского населения, Азербайджан перестал учитывать возможную реакцию России. Несмотря на политические разногласия, между странами сохраняются тесные экономические и гуманитарные связи. В России работает значительное число трудовых мигрантов из Азербайджана, а среди российских граждан много представителей азербайджанской диаспоры.
Напомним, поводом для обострения отношений между странами стало решение министерства культуры Азербайджана отменить все культурные мероприятия с участием российских организаций. Это было связано с действиями российских правоохранительных органов в Свердловской области, где были задержаны граждане Азербайджана. МИД Азербайджана выступил с официальным протестом и потребовал расследования инцидента.
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