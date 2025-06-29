«Мурашки по телу»: бухгалтер из Нижнего Тагила выиграла в лотерею миллион. Фото

Бухгалтер из Нижнего Тагила выиграла в лотерею миллион

30 июня 2025 в 13:03 Размер текста - 17 +

Победительница заявила, что всегда верила в свою удачу Фото предоставлено компанией «Столото» Бухгалтер из Нижнего Тагила Наталья Байнова выиграла более миллиона рублей. Как сообщили URA.RU представители «Столото», женщина всегда верила, что пополнит ряды лотерейных счастливчиков. «Женщина испытывала удачу, иногда участвуя в розыгрышах на официальном сайте „Столото“. В один из дней Наталью привлекла лотерея „Рапидо Драйв“ небольшой стоимостью билета. Из-за невысокой цены она решила увеличить шансы на победу и отметить дополнительные числа в игровых полях билета. По итогу Наталья выиграла суперприз 927 535 рублей, а благодаря дополнительно отмеченным числам общий выигрыш увеличился и составил 1 066 535 рублей», — объяснили представители компании. Счастливица рассказала, что у нее побежали мурашки по телу, когда она узнала сумму своего выигрыша. «Сразу позвонила мужу, который, на удивление, мне очень сухо ответил. А потом оказалось, что он в этот момент был на совещании и еле сдержал эмоции», — говорила она. Тагильчанка работает бухгалтером, в свободное время любит кататься с семьей на горных лыжах. Победительница призналась, что призовые деньги потратит на первый взнос для покупки квартиры для сына. Свой приз Наталья вложит в покупку квартиры для сына Фото предоставлено компанией «Столото» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бухгалтер из Нижнего Тагила Наталья Байнова выиграла более миллиона рублей. Как сообщили URA.RU представители «Столото», женщина всегда верила, что пополнит ряды лотерейных счастливчиков. «Женщина испытывала удачу, иногда участвуя в розыгрышах на официальном сайте „Столото“. В один из дней Наталью привлекла лотерея „Рапидо Драйв“ небольшой стоимостью билета. Из-за невысокой цены она решила увеличить шансы на победу и отметить дополнительные числа в игровых полях билета. По итогу Наталья выиграла суперприз 927 535 рублей, а благодаря дополнительно отмеченным числам общий выигрыш увеличился и составил 1 066 535 рублей», — объяснили представители компании. Счастливица рассказала, что у нее побежали мурашки по телу, когда она узнала сумму своего выигрыша. «Сразу позвонила мужу, который, на удивление, мне очень сухо ответил. А потом оказалось, что он в этот момент был на совещании и еле сдержал эмоции», — говорила она. Тагильчанка работает бухгалтером, в свободное время любит кататься с семьей на горных лыжах. Победительница призналась, что призовые деньги потратит на первый взнос для покупки квартиры для сына.