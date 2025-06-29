Бухгалтер из Нижнего Тагила Наталья Байнова выиграла более миллиона рублей. Как сообщили URA.RU представители «Столото», женщина всегда верила, что пополнит ряды лотерейных счастливчиков.
«Женщина испытывала удачу, иногда участвуя в розыгрышах на официальном сайте „Столото“. В один из дней Наталью привлекла лотерея „Рапидо Драйв“ небольшой стоимостью билета. Из-за невысокой цены она решила увеличить шансы на победу и отметить дополнительные числа в игровых полях билета. По итогу Наталья выиграла суперприз 927 535 рублей, а благодаря дополнительно отмеченным числам общий выигрыш увеличился и составил 1 066 535 рублей», — объяснили представители компании.
Счастливица рассказала, что у нее побежали мурашки по телу, когда она узнала сумму своего выигрыша. «Сразу позвонила мужу, который, на удивление, мне очень сухо ответил. А потом оказалось, что он в этот момент был на совещании и еле сдержал эмоции», — говорила она.
Тагильчанка работает бухгалтером, в свободное время любит кататься с семьей на горных лыжах. Победительница призналась, что призовые деньги потратит на первый взнос для покупки квартиры для сына.
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