Новый ректор УрФУ отложил кадровые перестановки до октября

Новый ректор УрФУ им. Ельцина Илья Обабков, как и говорил ранее URA.RU, планирует отставки и назначения не раньше октября. Эту информацию он подтвердил сегодня на первой большой пресс-конференции с журналистами.
"До октября месяца мы работаем все вместе прежней командой ибо важнейшие события, связанные с выпуском студентов, защитой квалификационных работа и конечно система приемная кампании — надо быть осторожными. А дальше мы посмотрим, как сработаемся за эти четыре месяца. Возможно, у коллег есть свои мнения, куда переходить. Возможно, у меня появится сформированное мнение, что надо усиливать и менять", — сказал Обабков.
И добавил, что обязательно будет советоваться с наблюдательным советом вуза. Резкие решения здесь не нужны.
Обабкову 49 лет. С 2013 года он руководил Институтом фундаментального развития, а через пять лет возглавил ИРИТ-РТФ (легендарный радиофак).
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