Новый ректор УрФУ отложил кадровые перестановки до октября

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Илья Обабков возглавил УрФУ 30 мая
Илья Обабков возглавил УрФУ 30 мая Фото:

Новый ректор УрФУ им. Ельцина Илья Обабков, как и говорил ранее URA.RU, планирует отставки и назначения не раньше октября. Эту информацию он подтвердил сегодня на первой большой пресс-конференции с журналистами.

"До октября месяца мы работаем все вместе прежней командой ибо важнейшие события, связанные с выпуском студентов, защитой квалификационных работа и конечно система приемная кампании — надо быть осторожными. А дальше мы посмотрим, как сработаемся за эти четыре месяца. Возможно, у коллег есть свои мнения, куда переходить. Возможно, у меня появится сформированное мнение, что надо усиливать и менять", — сказал Обабков.

И добавил, что обязательно будет советоваться с наблюдательным советом вуза. Резкие решения здесь не нужны.

Обабкову 49 лет. С 2013 года он руководил Институтом фундаментального развития, а через пять лет возглавил ИРИТ-РТФ (легендарный радиофак). 

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Новый ректор УрФУ им. Ельцина Илья Обабков, как и говорил ранее URA.RU, планирует отставки и назначения не раньше октября. Эту информацию он подтвердил сегодня на первой большой пресс-конференции с журналистами. "До октября месяца мы работаем все вместе прежней командой ибо важнейшие события, связанные с выпуском студентов, защитой квалификационных работа и конечно система приемная кампании — надо быть осторожными. А дальше мы посмотрим, как сработаемся за эти четыре месяца. Возможно, у коллег есть свои мнения, куда переходить. Возможно, у меня появится сформированное мнение, что надо усиливать и менять", — сказал Обабков. И добавил, что обязательно будет советоваться с наблюдательным советом вуза. Резкие решения здесь не нужны. Обабкову 49 лет. С 2013 года он руководил Институтом фундаментального развития, а через пять лет возглавил ИРИТ-РТФ (легендарный радиофак). 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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