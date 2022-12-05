В пермском ТЦ открылось сетевое кафе с супами в хлебных стаканчиках

06 декабря 2022 в 13:08 Размер текста - 17 +

Суп будет находиться внутри хлебного стаканчика Фото: Алена Полозова © URA.RU В пермском торгово-развлекательном центре «Планета» открылось новое кафе «Супстанция». Об этом сообщили в пресс-службе ТРЦ. «„Супстанция“ — это сеть кафе с необычным форматом подачи в съедобных хлебных стаканчиках. В меню представлено множество супов, среди которых сырный крем-суп, грибной крем-суп, а также суп дня, который меняется каждый день», — указано в пресс-релизе. Кроме супов, в кафе можно также купить шаверму или бефстроганов в стаканчике. А в качестве десертов в меню представлены чизкейки, донаты и маффины. Кафе находится на втором этаже — в зоне фудкорта. Ранее URA.RU рассказывало, что на фудкорте в «Планете» откроется кафе с роботом «Дуняшей». Ранее точка располагалась в Парке Горького.

В пермском торгово-развлекательном центре «Планета» открылось новое кафе «Супстанция». Об этом сообщили в пресс-службе ТРЦ. «„Супстанция“ — это сеть кафе с необычным форматом подачи в съедобных хлебных стаканчиках. В меню представлено множество супов, среди которых сырный крем-суп, грибной крем-суп, а также суп дня, который меняется каждый день», — указано в пресс-релизе. Кроме супов, в кафе можно также купить шаверму или бефстроганов в стаканчике. А в качестве десертов в меню представлены чизкейки, донаты и маффины. Кафе находится на втором этаже — в зоне фудкорта. Ранее URA.RU рассказывало, что на фудкорте в «Планете» откроется кафе с роботом «Дуняшей». Ранее точка располагалась в Парке Горького.