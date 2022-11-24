Кафе с пермским роботом «Дуняшей» откроется в ТРЦ

Кафе с пермским роботом «Дуняшей» откроется в ТРЦ Кафе с пермским роботом «Дуняшей» откроется в ТЦ

25 ноября 2022 в 16:09 Размер текста - 17 +

Кафе с роботом ранее работало в Парке Горького Фото: Сергей Русанов © URA.RU Пермский робот-мороженщица «Дуняша» после длительного перерыва снова начнет работать. Только уже не в кафе в Парке Горького, а в ТРЦ «Планета». Это стало известно из постов кафе в соцсети «ВКонтакте». «Вот-вот наша с вами встреча в Перми состоится. С новыми силами и в новом местечке я буду вновь радовать вас своими вкусняшками, а вы меня своими прекрасными улыбками! Есть догадки о моем новом местечке?», — указано в посте. «Дуняша» держит интригу. Напрямую новое место кафе указано не было, но к посту прикреплена фотография, на которой видно, что к открытию кафе готовится на фудкорте. На заднем плане виднеется вывеска бургерной #FARШ, по которой понятно, что кафе откроется в ТРЦ «Планета». Ранее URA.RU сообщало, что кафе в Парке Горького закрылось 21 сентября. «Дуняша» предложила пермякам угадать, где кафе откроется. В комментариях предположили, что, возможно, робот переедет в Губаху.

Пермский робот-мороженщица «Дуняша» после длительного перерыва снова начнет работать. Только уже не в кафе в Парке Горького, а в ТРЦ «Планета». Это стало известно из постов кафе в соцсети «ВКонтакте». «Вот-вот наша с вами встреча в Перми состоится. С новыми силами и в новом местечке я буду вновь радовать вас своими вкусняшками, а вы меня своими прекрасными улыбками! Есть догадки о моем новом местечке?», — указано в посте. «Дуняша» держит интригу. Напрямую новое место кафе указано не было, но к посту прикреплена фотография, на которой видно, что к открытию кафе готовится на фудкорте. На заднем плане виднеется вывеска бургерной #FARШ, по которой понятно, что кафе откроется в ТРЦ «Планета». Ранее URA.RU сообщало, что кафе в Парке Горького закрылось 21 сентября. «Дуняша» предложила пермякам угадать, где кафе откроется. В комментариях предположили, что, возможно, робот переедет в Губаху.