Кафе с пермским роботом «Дуняшей» откроется в ТРЦ

Пермский робот-мороженщица «Дуняша» после длительного перерыва снова начнет работать. Только уже не в кафе в Парке Горького, а в ТРЦ «Планета». Это стало известно из постов кафе в соцсети «ВКонтакте».
«Вот-вот наша с вами встреча в Перми состоится. С новыми силами и в новом местечке я буду вновь радовать вас своими вкусняшками, а вы меня своими прекрасными улыбками! Есть догадки о моем новом местечке?», — указано в посте.
«Дуняша» держит интригу. Напрямую новое место кафе указано не было, но к посту прикреплена фотография, на которой видно, что к открытию кафе готовится на фудкорте. На заднем плане виднеется вывеска бургерной #FARШ, по которой понятно, что кафе откроется в ТРЦ «Планета».
Ранее URA.RU сообщало, что кафе в Парке Горького закрылось 21 сентября. «Дуняша» предложила пермякам угадать, где кафе откроется. В комментариях предположили, что, возможно, робот переедет в Губаху.
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