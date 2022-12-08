Американцы после обмена пленными потребовали экстрадировать Байдена в Россию

08 декабря 2022 в 23:36 Размер текста - 17 +

Читатели сайта Breitbart раскритиковали Белый дом за решение обменять Бута на Грайнер Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Читатели американского новостного веб-сайта Breitbart пришли в бешенство, узнав об обмене бывшего заключенного Виктора Бута на баскетболистку Бриттни Грайнер. Американцы потребовали передать президента США Джо Байдена в Россию заодно с Виктором Бутом. «А мы можем вместо этого отдать им Байдена и его накокаиненного сыночка Хантера?», — поинтересовалась Clarissa Danae. Для многих американцев подобная сделка стала настоящим предательством, пользователи прямо обвинили правительство США в некомпетентности: «Китаем и Россией руководят серьезные люди. Нашей страной управляют инфантильные идиоты», — выражает свое негодование Chief Acid Rain. Читатель Spock в связи с этим напомнил слова древнеримского оратора и политика Марка Туллия Цицерона о том, что самый страшный враг — это враг, который находится внутри страны. Цицерон считал, что нация может пережить своих дураков и даже честолюбцев, но она не может пережить измену изнутри. «Быть демократом — это психическое заболевание. Демократы, которые находятся у власти в нашей стране, — это чума», — подытожил ShinGuire. Ранее стало известно об обмене заключенными между Россией и США, который произошел в четверг. Американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, которая была осуждена за контрабанду наркотиков, освободили из колонии. Ее обменяли на отбывавшего тюремный срок в США россиянина Виктора Бута, обвиненного в торговле оружием, передает RT со ссылкой на МИД РФ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Читатели американского новостного веб-сайта Breitbart пришли в бешенство, узнав об обмене бывшего заключенного Виктора Бута на баскетболистку Бриттни Грайнер. Американцы потребовали передать президента США Джо Байдена в Россию заодно с Виктором Бутом. «А мы можем вместо этого отдать им Байдена и его накокаиненного сыночка Хантера?», — поинтересовалась Clarissa Danae. Для многих американцев подобная сделка стала настоящим предательством, пользователи прямо обвинили правительство США в некомпетентности: «Китаем и Россией руководят серьезные люди. Нашей страной управляют инфантильные идиоты», — выражает свое негодование Chief Acid Rain. Читатель Spock в связи с этим напомнил слова древнеримского оратора и политика Марка Туллия Цицерона о том, что самый страшный враг — это враг, который находится внутри страны. Цицерон считал, что нация может пережить своих дураков и даже честолюбцев, но она не может пережить измену изнутри. «Быть демократом — это психическое заболевание. Демократы, которые находятся у власти в нашей стране, — это чума», — подытожил ShinGuire. Ранее стало известно об обмене заключенными между Россией и США, который произошел в четверг. Американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, которая была осуждена за контрабанду наркотиков, освободили из колонии. Ее обменяли на отбывавшего тюремный срок в США россиянина Виктора Бута, обвиненного в торговле оружием, передает RT со ссылкой на МИД РФ.