Тюменцы ехали в сторону севера области
Пассажир и водитель автомобиля «Лада» погибли после того, как машина столкнулась с большегрузом на автодороге Тюмень-Ханты-Мансийск. Об этом URA.RU сообщили в ГИБДД по Тюменской области.
«„Лада“ и большегруз „МАН“ столкнулись на 255-м километре федеральной автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск. По предварительным данным, „Лада“ выехала на встречную полосу. В результате ДТП погибли водитель и пассажир», — сообщили агентству в УГИБДД по Тюменской области.
Движение частично остается парализованным. Автоинспекторы работают на месте происшествия и регулируют поток машин вручную.
Водитель и пассажир погибли в ДТП
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