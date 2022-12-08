08 декабря 2022

В смертельном ДТП под Тюменью погибли два человека. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Крещенские купания. Курган, скорая помощь, медицинская помощь, фельдшер
Тюменцы ехали в сторону севера области Фото:

Пассажир и водитель автомобиля «Лада» погибли после того, как машина столкнулась с большегрузом на автодороге Тюмень-Ханты-Мансийск. Об этом URA.RU сообщили в ГИБДД по Тюменской области.

«„Лада“ и большегруз „МАН“ столкнулись на 255-м километре федеральной автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск. По предварительным данным, „Лада“ выехала на встречную полосу. В результате ДТП погибли водитель и пассажир», — сообщили агентству в УГИБДД по Тюменской области.

Движение частично остается парализованным. Автоинспекторы работают на месте происшествия и регулируют поток машин вручную.

Водитель и пассажир погибли в ДТП
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Пассажир и водитель автомобиля «Лада» погибли после того, как машина столкнулась с большегрузом на автодороге Тюмень-Ханты-Мансийск. Об этом URA.RU сообщили в ГИБДД по Тюменской области. «„Лада“ и большегруз „МАН“ столкнулись на 255-м километре федеральной автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск. По предварительным данным, „Лада“ выехала на встречную полосу. В результате ДТП погибли водитель и пассажир», — сообщили агентству в УГИБДД по Тюменской области. Движение частично остается парализованным. Автоинспекторы работают на месте происшествия и регулируют поток машин вручную.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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