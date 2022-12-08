Тюменцы ехали в сторону севера области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пассажир и водитель автомобиля «Лада» погибли после того, как машина столкнулась с большегрузом на автодороге Тюмень-Ханты-Мансийск. Об этом URA.RU сообщили в ГИБДД по Тюменской области.

«„Лада“ и большегруз „МАН“ столкнулись на 255-м километре федеральной автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск. По предварительным данным, „Лада“ выехала на встречную полосу. В результате ДТП погибли водитель и пассажир», — сообщили агентству в УГИБДД по Тюменской области.

Движение частично остается парализованным. Автоинспекторы работают на месте происшествия и регулируют поток машин вручную.