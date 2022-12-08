Тюменские власти сократят число временных вакансий для безработных

Безработные могут временно трудоустроиться на общественные работы, пока не подыщут более подходящее для себя место Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Правительство Тюменской области сократит объемы оплачиваемых общественных работ (ООР), на которых безработные граждане могут заработать деньги, пока им ищут более подходящее место. Соответствующий проект постановления подготовил департамент труда и занятости региона.

«Объем оплачиваемых общественных работ в Тюменской области в 2023 году. Количество участников — 1 500», — говорится в проекте постановления властей.

При этом в 2022 году заработать деньги на общественных работах могли 1 800 человек. Число участников снижено по всем муниципальным образованиям региона. К примеру, в текущем году областной Центр занятости имел самую большую квоту на трудоустройство — 133 человека, а в следующем их количество хотят уменьшить до 112.

Такую позицию власти объясняют тем, что в 2022 году число безработных, которые обращались за помощью в Центры занятости, оказалось на 25% меньше, чем в 2021-м. Поэтому тенденция говорит о том, что объем ООР можно сократить. Кроме того, ожидается поступление средств из федерального бюджета, на которые в рамках отдельного мероприятия можно будет устроить на работы еще 388 человек.

Оплачиваемые общественные работы — это труд, которым временно занимаются безработные, пока им подыскивают подходящее место. Параллельно с зарплатой от работодателей они получают и пособия. Виды работ, которыми могут заниматься граждане, также определяют власти. Их перечень включает 234 позиции: от ремонта дорог до охраны новогодних елок и археологических раскопок.