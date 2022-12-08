08 декабря 2022

Начальники УФСБ и СК передали досье на шефа свердловской полиции московскому генералу

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Чем закончилась проверка в вотчине Александра Мешкова, пока не известно Фото:

Генерал-майор полиции Роман Зайцев, координирующий большую группу ревизоров, проверяющих работу свердловского главка МВД и его шефа Александра Мешкова, встретился с руководителями региональных управлений УФСБ (Игорем Николаевым) и Следственного комитета (Михаилом Богинским), а также областным прокурором Борисом Крыловым. Соответствующее поручение Зайцеву отражено в плане-задании, прикрепленном к приказу главы МВД Владимира Колокольцева. Документ есть в распоряжении URA.RU.

«Провести рабочие встречи с руководителями исполнительной и законодательной власти, прокурором, руководителями территориальных органов ФСБ России и Следственного комитета по субъекту Российской Федерации», — говорится в документе. Когда именно Зайцев встречался со статусными коллегами, неизвестно. В пресс-службе УФСБ воздержались от комментария по теме, в СУ СК рекомендовали обратиться в МВД (ответ на запрос от 1 декабря еще не пришел), в областной прокуратуре вопрос корреспондента также оставили без реакции.

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По словам собеседника агентства, такого рода встречи — обычная практика. «У инспекторов должна быть максимально полная картина о работе ГУ МВД, в том числе от других ведомств», — объяснил источник.

Как писало URA.RU, Зайцев покинет Екатеринбург, вероятно, утром 10 декабря. В этот день, по указу Колькольцева, и должна завершиться большая ревизия (она стартовала 14 ноября). Однако уже известно, что часть инспекторов остается как минимум до Нового года.

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Генерал-майор полиции Роман Зайцев, координирующий большую группу ревизоров, проверяющих работу свердловского главка МВД и его шефа Александра Мешкова, встретился с руководителями региональных управлений УФСБ (Игорем Николаевым) и Следственного комитета (Михаилом Богинским), а также областным прокурором Борисом Крыловым. Соответствующее поручение Зайцеву отражено в плане-задании, прикрепленном к приказу главы МВД Владимира Колокольцева. Документ есть в распоряжении URA.RU. «Провести рабочие встречи с руководителями исполнительной и законодательной власти, прокурором, руководителями территориальных органов ФСБ России и Следственного комитета по субъекту Российской Федерации», — говорится в документе. Когда именно Зайцев встречался со статусными коллегами, неизвестно. В пресс-службе УФСБ воздержались от комментария по теме, в СУ СК рекомендовали обратиться в МВД (ответ на запрос от 1 декабря еще не пришел), в областной прокуратуре вопрос корреспондента также оставили без реакции. По словам собеседника агентства, такого рода встречи — обычная практика. «У инспекторов должна быть максимально полная картина о работе ГУ МВД, в том числе от других ведомств», — объяснил источник. Как писало URA.RU, Зайцев покинет Екатеринбург, вероятно, утром 10 декабря. В этот день, по указу Колькольцева, и должна завершиться большая ревизия (она стартовала 14 ноября). Однако уже известно, что часть инспекторов остается как минимум до Нового года.
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