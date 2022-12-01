Большую проверку в свердловском главке МВД продлили, у ревизоров под сотню задач

Свердловскую полицию проверяют с 14 ноября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Московская проверка в свердловском ГУ МВД продлится не до 10 декабря, как указано в документах, а до конца года. Об этом URA.RU сообщил источник в силовой среде, знакомый с деталями ревизии.

«Часть инспекторов после 10 декабря уедет, остальных — оставляют в Екатеринбурге как минимум до Нового года», — поделился собеседник. С чем связано такое решение, он не раскрыл. В пресс-службу МВД направлен запрос на комментарий о проверке, ответ на него будет опубликован, как только поступит.

Как ранее сообщало агентство, первая за шесть лет проверка проходит в главке МВД с 14 ноября. В распоряжении URA.RU оказался приказ министра Владимира Колокольцева и прикрепленный к нему план-задание за подписью начальника организационно-аналитического департамента Александра Горелова. Оттуда следует, что ревизорам перед отправкой на Урал поставили более 80 задач (это иллюстрирует масштабы проверки).

В числе проверяемых направлений деятельности главка МВД — охрана общественного порядка, выявление и раскрытие преступлений, оперативно-розыскная деятельность, дознание, противодействие коррупции, контроль за оборотом наркотиков, контроль в сфере миграции, содержание задержанных, работа с обращениями граждан, кадровое обеспечение (с этим у местной полиции особые проблемы), предоставление госуслуг населению, работа со СМИ. Кроме того, в большом списке задач указано исполнение различных приказов президента РФ и руководства МВД.

Источники URA.RU уже анонсировали кадровые перестановки в главке по окончании инспекции. Количество задействованных в ней офицеров — 35. Координирует их действия генерал-майор Роман Зайцев. Известно также, что группа работает не только в Екатеринбурге, но и в Нижнем Тагиле, Серове, Краснотурьинске.