09 декабря 2022

В ХМАО при пожаре погиб человек

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на улице Аппаратная. Екатеринбург, пожар, тушение, огонь, пожарные
В Нижневартовском районе при пожаре в жилых вагончиках погиб человек Фото:

В Нижневартовском районе (ХМАО) при пожаре в жилых вагончиках погиб человек. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по ХМАО.

«В 04:47 поступило сообщение о возгорании вагончиков в районе 45-го километра автодороги Нижневартовск — Радужный. Открытое горение было ликвидировано в 06:11, есть погибший», — сообщили в ведомстве.

Площадь пожара составила 60 квадратных метров. В ликвидации были задействованы семь сотрудников МЧС и три машины. Причины пожара устанавливаются.

Ранее URA.RU писало, что в Ханты-Мансийске сотрудники МЧС потушили здание кассы на автозаправочной станции «Опти» по улице Студенческая, 33 А. Горела кровля строения.

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В Нижневартовском районе (ХМАО) при пожаре в жилых вагончиках погиб человек. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по ХМАО. «В 04:47 поступило сообщение о возгорании вагончиков в районе 45-го километра автодороги Нижневартовск — Радужный. Открытое горение было ликвидировано в 06:11, есть погибший», — сообщили в ведомстве. Площадь пожара составила 60 квадратных метров. В ликвидации были задействованы семь сотрудников МЧС и три машины. Причины пожара устанавливаются. Ранее URA.RU писало, что в Ханты-Мансийске сотрудники МЧС потушили здание кассы на автозаправочной станции «Опти» по улице Студенческая, 33 А. Горела кровля строения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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