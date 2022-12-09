В ХМАО при пожаре погиб человек

10 декабря 2022 в 09:43 Размер текста - 17 +

В Нижневартовском районе при пожаре в жилых вагончиках погиб человек Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Нижневартовском районе (ХМАО) при пожаре в жилых вагончиках погиб человек. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по ХМАО. «В 04:47 поступило сообщение о возгорании вагончиков в районе 45-го километра автодороги Нижневартовск — Радужный. Открытое горение было ликвидировано в 06:11, есть погибший», — сообщили в ведомстве. Площадь пожара составила 60 квадратных метров. В ликвидации были задействованы семь сотрудников МЧС и три машины. Причины пожара устанавливаются. Ранее URA.RU писало, что в Ханты-Мансийске сотрудники МЧС потушили здание кассы на автозаправочной станции «Опти» по улице Студенческая, 33 А. Горела кровля строения.

В Нижневартовском районе (ХМАО) при пожаре в жилых вагончиках погиб человек. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по ХМАО. «В 04:47 поступило сообщение о возгорании вагончиков в районе 45-го километра автодороги Нижневартовск — Радужный. Открытое горение было ликвидировано в 06:11, есть погибший», — сообщили в ведомстве. Площадь пожара составила 60 квадратных метров. В ликвидации были задействованы семь сотрудников МЧС и три машины. Причины пожара устанавливаются. Ранее URA.RU писало, что в Ханты-Мансийске сотрудники МЧС потушили здание кассы на автозаправочной станции «Опти» по улице Студенческая, 33 А. Горела кровля строения.