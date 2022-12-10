Bloomberg: без помощи США Киев стал бы вассалом Москвы

10 декабря 2022 в 13:43 Размер текста - 17 +

Большой объем поставляемого Вашингтоном оружия позволяет держать Украину на плаву, пишет Bloomberg Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Без гигантского количества поставляемого США оружия Украина давно превратилась бы в вассала России. Об этом сообщает агентство Bloomberg. «Без поставляемого США оружия Киев, скорее всего, уже был бы вассалом Москвы», — пишет агентство . Только по подсчетам председателя Объединенного комитета начальников штабов США генерала Марка Милли Киев за первые 6 недель конфликта на Украине получил от Вашингтона и его союзников 60 000 противотанковых и 25 000 зенитных орудий, добавлено в материале. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что без западной помощи военные действия на Украине уже давно бы закончились. Обозреватель польского издания Niezalezny Dziennik Polityczny Ханна Крамер заявила, что без помощи НАТО украинские войска в схватке с Россией продержатся менее недели, передает Nation News.

Без гигантского количества поставляемого США оружия Украина давно превратилась бы в вассала России. Об этом сообщает агентство Bloomberg. «Без поставляемого США оружия Киев, скорее всего, уже был бы вассалом Москвы», — пишет агентство. Только по подсчетам председателя Объединенного комитета начальников штабов США генерала Марка Милли Киев за первые 6 недель конфликта на Украине получил от Вашингтона и его союзников 60 000 противотанковых и 25 000 зенитных орудий, добавлено в материале. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что без западной помощи военные действия на Украине уже давно бы закончились. Обозреватель польского издания Niezalezny Dziennik Polityczny Ханна Крамер заявила, что без помощи НАТО украинские войска в схватке с Россией продержатся менее недели, передает Nation News.