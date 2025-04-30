Shot: уехавшая из России Вера Брежнева не получила теплого приема в странах СНГ

Певица Вера Брежнева, уехавшая из России после начала СВО и ныне проживающая в Италии, столкнулась с низким интересом публики в рамках гастрольного тура по странам СНГ. Как сообщает telegram-канал Shot, концерты артистки в Казахстане и Узбекистане проходят при частично заполненных залах.
«Вера Брежнева собрала около половины залов в Казахстане и Узбекистане в рамках своего турне по странам СНГ. Ее „азиатские концерты“ рискуют обернуться провалом», — говорится в сообщении канала. Сегодня она выступает в Алматы во Дворце Республики. Из 2567 билетов, выставленных на продажу, к настоящему моменту приобретено лишь 1283 — около половины зала. Стоимость билетов варьируется от 2700 до 9600 рублей.
Певица даст концерт в Ташкенте (Узбекистан) 1 мая, во Дворце кино имени Алишера Навои. И здесь интерес публики невысок: продано 1033 билета из 1890 возможных. Цены на билеты колеблются от 2200 до 6000 рублей.
В октябре 2024 года Вера Брежнева объявила об отмене запланированного на ноябрь гастрольного тура. По словам певицы, причиной стали действия организаторов, которые, по ее утверждению, не выполнили взятые на себя обязательства. Однако продюсер Сергей Дворцов оспаривает эту версию, утверждая, что ответственность за срыв тура лежит не на организаторах. По его словам, истинная причина отмены другая, однако Брежнева не может ее раскрыть. После отмены тура, она планировала возобновить деятельность весной 2025.
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