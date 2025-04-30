Командир Ахмата посмеялся над выводом ВСУ из Курской области

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ВСУ якобы выводят своих солдат из Курской области, заявил командир «Ахмата»
ВСУ якобы выводят своих солдат из Курской области, заявил командир «Ахмата» Фото:
новость из сюжета
ВС России полностью выдавили ВСУ из Курской области

Командир спецподразделения «Ахмат» с позывным Аид с иронией прокомментировал заявление украинских властей о завершении вывода Вооруженных сил Украины из Курской области. Он поставил под сомнение сам факт организованного отхода, назвав происходящее разгромом.

«Украина закончила вывод основных сил в Курской области. Стесняюсь спросить — куда? На тот свет?» — заявил Аид в telegram-канале подразделения. Он также предложил наложить на один из видеосюжетов украинского СМИ, где, по его словам, запечатлены «20–30 убегающих через пункт пропуска инвалидов», мелодию из шоу Бенни Хилла, известную своей комической атмосферой.

Ранее начальник Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области. Временно оккупированные подразделениями ВСУ территории были полностью освобождены российскими войсками. Военнослужащим оказывали содействие представители вооруженных сил Корейской Народно-Демократической Республики. Наступление украинских войск, стартовавшее 6 августа 2024 года, продолжалось приблизительно девять месяцев.

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Командир спецподразделения «Ахмат» с позывным Аид с иронией прокомментировал заявление украинских властей о завершении вывода Вооруженных сил Украины из Курской области. Он поставил под сомнение сам факт организованного отхода, назвав происходящее разгромом. «Украина закончила вывод основных сил в Курской области. Стесняюсь спросить — куда? На тот свет?» — заявил Аид в telegram-канале подразделения. Он также предложил наложить на один из видеосюжетов украинского СМИ, где, по его словам, запечатлены «20–30 убегающих через пункт пропуска инвалидов», мелодию из шоу Бенни Хилла, известную своей комической атмосферой. Ранее начальник Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области. Временно оккупированные подразделениями ВСУ территории были полностью освобождены российскими войсками. Военнослужащим оказывали содействие представители вооруженных сил Корейской Народно-Демократической Республики. Наступление украинских войск, стартовавшее 6 августа 2024 года, продолжалось приблизительно девять месяцев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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