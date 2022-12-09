09 декабря 2022

В ХМАО двое детей погибли при пожаре

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар памятника архитектуры по ул. Семакова 8. Тюмень, мчс, дым, пожар, огонь, тушение пожара, пожарная лестница
При пожаре в дачном доме погибли два ребенка Фото:

В Сургутском районе (ХМАО) при пожаре погибли два ребенка. Двухэтажный дом загорелся в садовом товариществе «Птицевод Севера», сообщили в мэрии.

«Погибли два ребенка. 2012 и 2013 года рождения», — приводит слова главы управления ГО и ЧС администрации района Аллы Вавилиной «Вестник Сургутского района».

По данным ГУ МЧС по ХМАО, сообщение о пожаре поступило в 13:30. На месте ЧП работали 30 человек и девять машин.

Ранее сообщалось, что в Нижневартовском районе при пожаре в жилых вагончиках погиб человек. Причины пожара устанавливаются.

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В Сургутском районе (ХМАО) при пожаре погибли два ребенка. Двухэтажный дом загорелся в садовом товариществе «Птицевод Севера», сообщили в мэрии. «Погибли два ребенка. 2012 и 2013 года рождения», — приводит слова главы управления ГО и ЧС администрации района Аллы Вавилиной «Вестник Сургутского района». По данным ГУ МЧС по ХМАО, сообщение о пожаре поступило в 13:30. На месте ЧП работали 30 человек и девять машин. Ранее сообщалось, что в Нижневартовском районе при пожаре в жилых вагончиках погиб человек. Причины пожара устанавливаются.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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