В ХМАО двое детей погибли при пожаре

При пожаре в дачном доме погибли два ребенка
В Сургутском районе (ХМАО) при пожаре погибли два ребенка. Двухэтажный дом загорелся в садовом товариществе «Птицевод Севера», сообщили в мэрии.
«Погибли два ребенка. 2012 и 2013 года рождения», — приводит слова главы управления ГО и ЧС администрации района Аллы Вавилиной «Вестник Сургутского района».
По данным ГУ МЧС по ХМАО, сообщение о пожаре поступило в 13:30. На месте ЧП работали 30 человек и девять машин.
Ранее сообщалось, что в Нижневартовском районе при пожаре в жилых вагончиках погиб человек. Причины пожара устанавливаются.
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