09 декабря 2022

Следователи в ХМАО возбудили дело по факту гибели детей на пожаре

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Двое детей погибли при пожаре Фото:

Сургутский межрайонный следственный отдел СКР по ХМАО возбудил уголовное дело по факту гибели двух детей во время пожара в садовом товариществе «Птицевод Севера» поселка Белый Яр. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). На месте происшествия проводятся следственные действия», — уточнили в СК. Следователям предстоит установить обстоятельства ЧП.

Ранее URA.RU писало о гибели двух детей при пожаре. По данным ГУ МЧС по ХМАО, сообщение о возгорании поступило в 13:30.

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Сургутский межрайонный следственный отдел СКР по ХМАО возбудил уголовное дело по факту гибели двух детей во время пожара в садовом товариществе «Птицевод Севера» поселка Белый Яр. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). На месте происшествия проводятся следственные действия», — уточнили в СК. Следователям предстоит установить обстоятельства ЧП. Ранее URA.RU писало о гибели двух детей при пожаре. По данным ГУ МЧС по ХМАО, сообщение о возгорании поступило в 13:30.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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