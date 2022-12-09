Следователи в ХМАО возбудили дело по факту гибели детей на пожаре

Двое детей погибли при пожаре
Сургутский межрайонный следственный отдел СКР по ХМАО возбудил уголовное дело по факту гибели двух детей во время пожара в садовом товариществе «Птицевод Севера» поселка Белый Яр. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). На месте происшествия проводятся следственные действия», — уточнили в СК. Следователям предстоит установить обстоятельства ЧП.
Ранее URA.RU писало о гибели двух детей при пожаре. По данным ГУ МЧС по ХМАО, сообщение о возгорании поступило в 13:30.
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