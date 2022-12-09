Следователи в ХМАО возбудили дело по факту гибели детей на пожаре

10 декабря 2022 в 16:14 Размер текста - 17 +

Двое детей погибли при пожаре Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сургутский межрайонный следственный отдел СКР по ХМАО возбудил уголовное дело по факту гибели двух детей во время пожара в садовом товариществе «Птицевод Севера» поселка Белый Яр. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). На месте происшествия проводятся следственные действия», — уточнили в СК. Следователям предстоит установить обстоятельства ЧП. Ранее URA.RU писало о гибели двух детей при пожаре. По данным ГУ МЧС по ХМАО, сообщение о возгорании поступило в 13:30.

Сургутский межрайонный следственный отдел СКР по ХМАО возбудил уголовное дело по факту гибели двух детей во время пожара в садовом товариществе «Птицевод Севера» поселка Белый Яр. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). На месте происшествия проводятся следственные действия», — уточнили в СК. Следователям предстоит установить обстоятельства ЧП. Ранее URA.RU писало о гибели двух детей при пожаре. По данным ГУ МЧС по ХМАО, сообщение о возгорании поступило в 13:30.