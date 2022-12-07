Путин дал важную установку Мерзляковой для борьбы с дезертирами на фронте

Путин назвал чушью слухи о лагерях для российских военных-дезертиров

07 декабря 2022 в 19:26 Размер текста - 17 +

Владимир Путин ответил на вопрос свердловского омбудсмена Фото: Владимир Андреев © URA.RU Слухи о лагерях, в которые попадают российские военные-дезертиры являются чушью. С военными, которые покидают позиции в зоне СВО, нужно работать, чтобы они легче прошли адаптацию. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании совета по развитию гражданского общества и правам человека и отвечая на вопрос уполномоченной по правам человека в Свердловской области Татьяны Мерзляковой. «По поводу покидания позиций — в Украине, вы знаете, убивают за это, проводят массовые расстрелы, у нас ничего подобного нет, никаких лагерей, зон — это чушь, фейки, которые не имеют под собой никаких оснований. По поводу покидания позиций — массового характера нет, нужно просто работать с людьми. В целом — это все лучше и лучше получается у тех людей в Минобороны, которые должны заниматься постоянно», — заявил Путин. Также президент дал объяснение поступкам тех, кто покидает линию фронта. «Есть люди, которые покидают позиции, такое случалось, но их все меньше. В чем проблема? Человек, попадая в зону боевых действий из дома, не может не испытывать смешанных чувств. Происходит адаптация к тем условиям, в которых несут службу», — добавил Путин.

Слухи о лагерях, в которые попадают российские военные-дезертиры являются чушью. С военными, которые покидают позиции в зоне СВО, нужно работать, чтобы они легче прошли адаптацию. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании совета по развитию гражданского общества и правам человека и отвечая на вопрос уполномоченной по правам человека в Свердловской области Татьяны Мерзляковой. «По поводу покидания позиций — в Украине, вы знаете, убивают за это, проводят массовые расстрелы, у нас ничего подобного нет, никаких лагерей, зон — это чушь, фейки, которые не имеют под собой никаких оснований. По поводу покидания позиций — массового характера нет, нужно просто работать с людьми. В целом — это все лучше и лучше получается у тех людей в Минобороны, которые должны заниматься постоянно», — заявил Путин. Также президент дал объяснение поступкам тех, кто покидает линию фронта. «Есть люди, которые покидают позиции, такое случалось, но их все меньше. В чем проблема? Человек, попадая в зону боевых действий из дома, не может не испытывать смешанных чувств. Происходит адаптация к тем условиям, в которых несут службу», — добавил Путин.