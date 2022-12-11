11 декабря 2022

Челябинский рыбак поймал щуку-монстра. Фото

Челябинский рыбак поймал щуку-монстра. Фото
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Екатеринбург, снег, зима, зимняя рыбалка, рыбак
Пойманная рыба весела почти 8 килограмм Фото:

Житель Челябинска поймал на озере Чебаркуль гигантскую для местных озер щуку, которую он сам окрестил «монстром» и «динозавром». Своим уловом рыбак похвастался в социальных сетях.

«Озеро Чебаркуль, время 8:45. Мы берем монстра! Этот динозавр потянул на 7,63 килограмма. Орали на все озеро, как больные», — описал историю поимки щуки паблик «Рыбалка в Челябинской области. Озера» в соцсети «ВКонтакте».

По словам рыбака, в выходные он установил новый личный рекорд. После такого улова остальная рыбалка на озере ему стала не интересна, признался челябинец.

Рыбак из Челябинска установил новый рекорд
Фото:
Поймав крупную щуку, рыбаки кричали от радости
Фото:

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Житель Челябинска поймал на озере Чебаркуль гигантскую для местных озер щуку, которую он сам окрестил «монстром» и «динозавром». Своим уловом рыбак похвастался в социальных сетях. «Озеро Чебаркуль, время 8:45. Мы берем монстра! Этот динозавр потянул на 7,63 килограмма. Орали на все озеро, как больные», — описал историю поимки щуки паблик «Рыбалка в Челябинской области. Озера» в соцсети «ВКонтакте». По словам рыбака, в выходные он установил новый личный рекорд. После такого улова остальная рыбалка на озере ему стала не интересна, признался челябинец.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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