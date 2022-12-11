Челябинский рыбак поймал щуку-монстра. Фото

Пойманная рыба весела почти 8 килограмм Фото: Размик Закарян © URA.RU

Житель Челябинска поймал на озере Чебаркуль гигантскую для местных озер щуку, которую он сам окрестил «монстром» и «динозавром». Своим уловом рыбак похвастался в социальных сетях.

«Озеро Чебаркуль, время 8:45. Мы берем монстра! Этот динозавр потянул на 7,63 килограмма. Орали на все озеро, как больные», — описал историю поимки щуки паблик «Рыбалка в Челябинской области. Озера» в соцсети «ВКонтакте».

По словам рыбака, в выходные он установил новый личный рекорд. После такого улова остальная рыбалка на озере ему стала не интересна, признался челябинец.

Рыбак из Челябинска установил новый рекорд Фото: паблик «Рыбалка в Челябинской области. Озера» во «ВКонтакте»