Пойманная рыба весела почти 8 килограмм
Житель Челябинска поймал на озере Чебаркуль гигантскую для местных озер щуку, которую он сам окрестил «монстром» и «динозавром». Своим уловом рыбак похвастался в социальных сетях.
«Озеро Чебаркуль, время 8:45. Мы берем монстра! Этот динозавр потянул на 7,63 килограмма. Орали на все озеро, как больные», — описал историю поимки щуки паблик «Рыбалка в Челябинской области. Озера» в соцсети «ВКонтакте».
По словам рыбака, в выходные он установил новый личный рекорд. После такого улова остальная рыбалка на озере ему стала не интересна, признался челябинец.
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