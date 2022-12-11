Греф предложил Куйвашеву изменить центр Екатеринбурга к 300-летию

Свою идею Герман Греф озвучил губернатору еще в сентябре Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Сбер» профинансирует установку нового фонтана в самом центре Екатеринбурга к 300-летию города. Этот вопрос обсуждался на встрече главы банка Германа Грефа со свердловским губернатором Евгением Куйвашевым в сентябре, рассказал мэр Алексей Орлов редакторам городских СМИ.

По словам Орлова, фонтан разместят в акватории Исети между улицами Ленина и Малышева в акватории Исети. «Это будет светомузыкальный фонтан с лазерным шоу, с музыкой. Понятно, что это не Дубай, не такой масштаб, но это будет очень красиво, симпатично и очень новое для города, подобающее его статусу», — передает слова Орлова корреспондент URA.RU.

«Этот вопрос обсуждался на встрече губернатора с Германом Грефом, я присутствовал на ней», — добавил градоначальник. Дизайн фонтана и параметры финансирования пока не утверждены. Но уже известно, что он будет работать и после празднования 300-летия — возможно, даже зимой, отметил Орлов.