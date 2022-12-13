FT: Германия застряла в кризисе из-за Украины

13 декабря 2022 в 11:50 Размер текста - 17 +

Правительство Германии находится в «перманентном кризисе режима», сообщает Financial Times Фото: Николай Бастриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Из-за конфликта на Украине Германия застряла в энергетическом, политическом и экономическом кризисе. Об этом сообщает международная газета Financial Times. «В 2022 году высокие амбиции Германии были затмены конфликтом в Европе, который ввергла страну в энергетический кризис, нанес ущерб ее государственным финансам и радикально перестроила ее политическую повестку дня», — сообщается в аналитической статье . Отмечается, что у Германии были большие амбиции на реализацию собственных проектов, однако конфликт на Украине поставил страну в «перманентном кризисный режим». Все траты, которые правительство Германии проводило до конфликта на Украине, стояли дорого для ее экономики. Чтобы закрыть старые затраты и продолжать оказывать военную помощь Украине новое правительство берет на себя новый долг — полтриллиона евро. ФРГ следует восстановить свой «долговой тормоз», сообщает газета. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. После этого страны Запада начали спонсировать Киев оружием, а против России вводить санкции. Все эти меры сказались на экономике стран Запада. Так в Европе начался энергетический кризис. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что кризис в Европе будет длиться до 2025 года. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал путь выхода Европы из кризиса раньше. Это отмена незаконных санкций против России и запуск «Северного поток — 2», сообщает газета «Дни ру». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Из-за конфликта на Украине Германия застряла в энергетическом, политическом и экономическом кризисе. Об этом сообщает международная газета Financial Times. «В 2022 году высокие амбиции Германии были затмены конфликтом в Европе, который ввергла страну в энергетический кризис, нанес ущерб ее государственным финансам и радикально перестроила ее политическую повестку дня», — сообщается в аналитической статье. Отмечается, что у Германии были большие амбиции на реализацию собственных проектов, однако конфликт на Украине поставил страну в «перманентном кризисный режим». Все траты, которые правительство Германии проводило до конфликта на Украине, стояли дорого для ее экономики. Чтобы закрыть старые затраты и продолжать оказывать военную помощь Украине новое правительство берет на себя новый долг — полтриллиона евро. ФРГ следует восстановить свой «долговой тормоз», сообщает газета. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. После этого страны Запада начали спонсировать Киев оружием, а против России вводить санкции. Все эти меры сказались на экономике стран Запада. Так в Европе начался энергетический кризис. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что кризис в Европе будет длиться до 2025 года. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал путь выхода Европы из кризиса раньше. Это отмена незаконных санкций против России и запуск «Северного поток — 2», сообщает газета «Дни ру».