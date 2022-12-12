Добродетели из Екатеринбурга сопроводили фуру с помощью до Луганска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Екатеринбургские общественники из благотворительного фонда «Дом спасения» 7 декабря отправились в Луганск с помощью для детей. Совместно с «Добровольцами Урала» и «Российским детским фондом» добродетели собрали фуру на полмиллиона рублей. Об это сообщил корреспондент URA.RU с места событий.

«Всю дорогу в Луганск мы будем сопровождать нашу фуру. Нам удалось приобрести бытовую технику, продукты питания, медикаменты, книги и игрушки для детей на сумму около 500 тысяч рублей. Наш проект поддерживает военный комиссариат Чкаловского района и неравнодушные жители Екатеринбурга», — поделились с агентством руководители фонда Кирилл Теплухин и Тимур Хасанов.

Помощь получат 80-й и 90-й танковые полки, госпиталь и шесть школ в ЛНР. В следующую отправку войдет серьезная техника для солдат на СВО. «Носки согреют, а дрон жизнь спасет», — дополнил Хасанов.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор области Евгений Куйвашев собрал 100 миллионов на помощь свердловчанам и детям Донбасса. Сбор проходил на благотворительном вечере в рамках Екатерининской ассамблеи.