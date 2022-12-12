Серийный убийца таксистов сообщил о минировании суда в Челябинске

Осмотр здания суда взрывное устройство не обнаружил Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Серийный убийца пятерых таксистов, отбывающий пожизненное наказание, сообщил о минировании Седьмого кассационного суда общей юрисдикции в Челябинске. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

«Сообщение о минировании Седьмого кассационного суда общей юрисдикции в Челябинске пришло 12 декабря почтой. Осмотр здания суда взрывное устройство не обнаружил. Эвакуация сотрудников не проводилась», — отметил инсайдер.

По данным URA.RU, лже-минером оказался заключенный, отбывающий пожизненный срок. Этот человек вместе с подельником в 2009 году за одну неделю с особой жестокостью убил пятерых иркутских таксистов. Ради наживы он резал таксистов ножом, а при сопротивлении добивал их из огнестрельного оружия.

Во время судов рецидивист с помощью адвоката также проносил мыло и кидался им в судью. Поэтому в копилке его уголовных дел есть наказания по ст. 296 УК РФ (угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия) и 297 УК РФ (неуважение к суду).

«Этот человек так развлекается, пытается привлечь к своей персоне внимание. Он настоящий рецидивист, чьи дела не заслуживают, чтобы его фамилию даже упоминали в СМИ», — прокомментировал источник.

В пресс-службе ГУ МВД по региону URA.RU сообщили, что письмо о минировании заключенный подписал своей фамилией. Поэтому установить его личность для полиции не составило труда. В пресс-службе Седьмого кассационного суда URA.RU попросили отправить письменный запрос, ответ на который на момент выхода статьи не поступил.