Студенты из ХМАО создадут пособие для учителей

13 декабря 2022 в 21:22 Размер текста - 17 +

Студенты из ХМАО создадут пособие для учителей Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Студенты и аспиранты из ХМАО отправятся в командировки по России, чтобы собрать лучшие преподавательские практики и методы обучения. Итогом проекта станет пособие для учителей. Об этом URA.RU рассказала аспирант НВГУ Валерия Ерофеева, вошедшая в проектную группу. «В 2023 году стартует всероссийская просветительская экспедиция „От учителя к ученому“, итогом которой станет издание педагогической энциклопедии. В нее войдут лучшие педагогические практики со всей России, различных направлений. Для этого отобрали молодых специалистов, которые поедут эти практики собирать и описывать. Предполагается, что это пособие будет доступно для всех учителей», — сказала Ерофеева. Проект запустили Министерство науки и высшего образования России при содействии Российского государственного гуманитарного университета. Содействие привлечению исследователей и разработчиков к решению важнейших задач развития общества и страны — одна из трех ключевых задач десятилетия науки и технологий, объявленного Владимиром Путиным. Устойчивое развитие регионов в условиях нарастающей потребности импортозамещения невозможно без масштабного использования научно-технических достижений и опоры на инновации.

Студенты и аспиранты из ХМАО отправятся в командировки по России, чтобы собрать лучшие преподавательские практики и методы обучения. Итогом проекта станет пособие для учителей. Об этом URA.RU рассказала аспирант НВГУ Валерия Ерофеева, вошедшая в проектную группу. «В 2023 году стартует всероссийская просветительская экспедиция „От учителя к ученому“, итогом которой станет издание педагогической энциклопедии. В нее войдут лучшие педагогические практики со всей России, различных направлений. Для этого отобрали молодых специалистов, которые поедут эти практики собирать и описывать. Предполагается, что это пособие будет доступно для всех учителей», — сказала Ерофеева. Проект запустили Министерство науки и высшего образования России при содействии Российского государственного гуманитарного университета. Содействие привлечению исследователей и разработчиков к решению важнейших задач развития общества и страны — одна из трех ключевых задач десятилетия науки и технологий, объявленного Владимиром Путиным. Устойчивое развитие регионов в условиях нарастающей потребности импортозамещения невозможно без масштабного использования научно-технических достижений и опоры на инновации.