Папа Римский призвал европейцев экономить на Рождестве из-за Украины

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Сэкономленные на праздновании деньги можно отправить на Украину, заявил Папа Римский Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Европейцы должны экономно отпраздновать Рождество, а сэкономленные деньги отправить нуждающимся людям на Украине. Такое мнение выразил Папа Римский Франциск.

«То, что мы сэкономим на праздновании Рождества, отправим украинскому народу, который в этом нуждается», — цитирует Франциска итальянское издание ANSA. Папа Римский призвал европейцев снизить рождественские расходы и скромно отпраздновать Рождество «с украинцами в сердце».

Ранее Папа Римский выступил с призывом к президенту России Владимиру Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому о том, чтобы прекратить конфликт на Украине. В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что слова Франциска о якобы «жестокости чеченцев и бурятов» на спецоперации не помогают урегулированию ситуации на Украине, передает RT.

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Европейцы должны экономно отпраздновать Рождество, а сэкономленные деньги отправить нуждающимся людям на Украине. Такое мнение выразил Папа Римский Франциск. «То, что мы сэкономим на праздновании Рождества, отправим украинскому народу, который в этом нуждается», — цитирует Франциска итальянское издание ANSA. Папа Римский призвал европейцев снизить рождественские расходы и скромно отпраздновать Рождество «с украинцами в сердце». Ранее Папа Римский выступил с призывом к президенту России Владимиру Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому о том, чтобы прекратить конфликт на Украине. В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что слова Франциска о якобы «жестокости чеченцев и бурятов» на спецоперации не помогают урегулированию ситуации на Украине, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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