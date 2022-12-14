Папа Римский призвал европейцев экономить на Рождестве из-за Украины

Европейцы должны экономно отпраздновать Рождество, а сэкономленные деньги отправить нуждающимся людям на Украине. Такое мнение выразил Папа Римский Франциск.
«То, что мы сэкономим на праздновании Рождества, отправим украинскому народу, который в этом нуждается», — цитирует Франциска итальянское издание ANSA. Папа Римский призвал европейцев снизить рождественские расходы и скромно отпраздновать Рождество «с украинцами в сердце».
Ранее Папа Римский выступил с призывом к президенту России Владимиру Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому о том, чтобы прекратить конфликт на Украине. В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что слова Франциска о якобы «жестокости чеченцев и бурятов» на спецоперации не помогают урегулированию ситуации на Украине, передает RT.
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Европейцы должны экономно отпраздновать Рождество, а сэкономленные деньги отправить нуждающимся людям на Украине. Такое мнение выразил Папа Римский Франциск. «То, что мы сэкономим на праздновании Рождества, отправим украинскому народу, который в этом нуждается», — цитирует Франциска итальянское издание ANSA. Папа Римский призвал европейцев снизить рождественские расходы и скромно отпраздновать Рождество «с украинцами в сердце». Ранее Папа Римский выступил с призывом к президенту России Владимиру Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому о том, чтобы прекратить конфликт на Украине. В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что слова Франциска о якобы «жестокости чеченцев и бурятов» на спецоперации не помогают урегулированию ситуации на Украине, передает RT.